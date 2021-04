Ortografía para todos

Lo pillé en la prensa

“¡Cómo de película! Trasladan momias egipcias a un Museo”.

Sobra esa tilde en cómo. Sí, el hecho de que esté en una exclamación no quiere decir que pueda llevar tilde. Ya les he dicho varias veces que tenemos palabras tónicas y palabras átonas. Las tónicas tienen su respectivo acento (lo que se llama acento prosódico) en alguna de sus sílabas y las átonas no tienen ninguno. Por ejemplo, si digo “yo te quiero”, hago fuerza (acento prosódico) en yo y en qui, pero no en te. Si...