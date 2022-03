Luis Moreno. Leyendo su columna del 12 de marzo, me surge una nueva inquietud acerca de la frase confusa “... el niño que puso a ‘chupar rueda’ Urán”; no quedaría menos confusa si se construyera así: “... el niño al que puso ‘a chupar’ rueda Urán”.

Luis, sí, señor. Pero sigue siendo una redacción medio invertida, al revés. Yo habría escrito así: “... el niño al que Urán puso a chupar rueda”. La simpleza es muy bella y la estructura simple en español es sujeto + verbo + complemento. Por supuesto, tenemos una sintaxis muy flexible (podemos decir lo mismo en dos o tres órdenes diferentes), pero en caso de enredo, la simpleza ayuda mucho. “Urán puso a chupar rueda (al niño)” tiene sujeto + verbo + complemento. Mientras que “... puso a chupar rueda Urán” tiene el sujeto tirado al final. Ahora, repito: esa estructura, la que usó originalmente el colega, también es correcta. Gozamos de una sintaxis muy flexible y estética. Una poesía.

Anónimo. En la actualidad, sobre todo las personas jóvenes, están usando la palabra literal en todo momento; creo más como esnobismo que como cultura, sin entender bien la diferencia con literalmente y el significado de ambas.

Sí, señor. De acuerdo. Ahora, aceptemos que el idioma, como expresión cultural, siempre tiene algo de esnobismo: siempre queremos hablar bien. Pongo cursiva en vez de comillas, pero debo usarlas: “bien”. Entre comillas gigantes porque todos hablamos bien si nos entendemos, si compartimos el código para intercambiar mensajes. Hace poco escuché a una muchacha decir “mari##, literal me morí”. No pudo ser literal porque estaba viva, o al menos estaba hablando. Además, quiso decir literalmente, un adverbio, más que literal, que es un adjetivo. Sin embargo, no es exactamente un error ese uso de literal en vez del adverbio terminado en mente. Y esta muchacha murió, figuradamente hablando: tuvo un susto tan fuerte que murió.

Lo pillé en la prensa

“¿Qué significa para Colombia tener estatus extra-Otán?”.

Hay dos detalles ortográficos aquí. Ya les he dicho que ese elemento que agregamos antes de una palabra para alterar su significado se llama prefijo. Tenemos ex, anti, pro, pre... Una cantidad. En general, estos elementos van soldados a la palabra. Esto quiere decir: pegaditos a ella y terminan formando una sola. Entonces, exnovio, preuniversitario, posoperatorio (postoperatorio), provida, antiimperialista (o antimperialista). Incluso, podemos pegar dos a una mera palabra: megarrebueno (mega + re + bueno) o antiproconsumismo (anti + pro + consumismo. No sé qué pueda ser).

Aquí tenemos al prefijo extra pegado a OTAN. Esta es la sigla de Organización del Tratado del Atlántico Norte. El guion que usó el redactor es correcto porque hay una mayúscula: anti-Duque, anti-Putin, pro-FARC. Además, como se trata de una sigla de cuatro letras, van todas en mayúscula y sin tilde.

Lo pillé en Facebook

“Las razones por la que lo mataron”.

El error de concordancia es evidente: las razones por las que lo mataron. Pero me sirve para aprovechar y mencionarles el uso correcto de la secuencia por que. Saben que tenemos por qué, porque, porqué y este por que. No lo necesitamos mucho y por eso, quizá, se vea algo raro. Podría decir “Las razones por que lo mataron”, “por las cuales”, “por las que”. O, asimismo, “la razón por (la) que lo mataron”.