Ortografía para todos

Luis Hernán Jaramillo Mejía. Hace mucho aprendí que “cien” y “un” no son números, sino apócopes; de acuerdo con lo anterior, la expresión correcta es “ciento por ciento”. Por lo tanto, discrepo de tu comentario de que el español tiene tres formas para la anterior expresión. Tiene razón don Rufino en manifestar que llegará el día en que alguien dirá “usted tiene dos, y yo un” o “de los libros que me ofrecen, no admitiré ningún”.

Don Luis, voy por partes porque la pregunta es muy buena. Tenemos que sacar el bisturí. Cien y un son, como bien lo dice, apócopes. Apocopar es quitarle la parte final a una palabra, ¿verdad? A ciento le quitamos to y a uno le quitamos la o. Los sonidos finales que representamos con grafemas, o sea, letras. Pero cien sí es un número: 98, 99 y 100 (léanlos en voz alta). También tenemos un viejo refrán: más vale pájaro en mano que ciento (cien) volando. Un nos sirve más de artículo indefinido: un día, un pájaro. No es un, dos, tres (como decíamos cuando jugábamos escondidijo: “Un, dos, tres por Jorge que está montado en el árbol”).

Esto casi explica el hecho de que las tres formas sean correctas: cien por ciento, cien por cien y ciento por ciento. Cien y ciento son prácticamente sinónimos, aunque aquí siempre digamos cien: esto vale 100 pesos (no leemos ciento pesos). Por supuesto, esta es la interpretación de la RAE, y don Rufino, alma bendita, no estaría muy feliz con el español que hoy hablamos. El idioma nace en la calle y esa es la voz de Dios (me perdonará don Rufino).

Felipe de Fex. De acuerdo con la nota de la semana pasada, ¿no estaría mejor decir “huellas dactilares” y no “digitales”?

Ambas, Felipe. La diferencia es que digital viene del latín y dactilar del griego (dáktylos es la palabra griega para dedo). Entonces estas huellas son digitales o dactilares. Hay otra diferencia: dactilar no se refiere a los números (hay dígitos, y los dáctilos son usados en poesía).

Mario Velásquez Sierra. ¿Por qué la palabra clave va en singular cuando acompaña sustantivos en plural?; como en estos dos ejemplos: “Analizarán los procesos clave”, “Están estudiando los sistemas clave”.

Don Mario, no siempre. “Analizarán los procesos clave” y “Están estudiando los sistemas clave”. También podríamos decir bien “Analizarán los procesos claves” y “Están estudiando los sistemas claves”. Si lo usamos en plural, clave es un adjetivo, como hermoso en “Un pájaro hermoso” o “Dos pájaros hermosos”. Si lo dejamos singular, será un sustantivo al lado de otro sustantivo, como en parques biblioteca (nunca parques bibliotecas).