Ortografía para todos los días

Cuatro trucos para usar bien la coma

No son trucos realmente. No encuentro la palabra que quiero usar y no digo tips porque parezco un coach, y no quiero. Estos son casos en los que debemos poner comas y tal vez un caso en el cual es incorrecto usarla. Porque hay tres: las comas obligatorias, las comas equivocadas y las comas opcionales. Y estas últimas, a su vez, se dividen en dos: las que cambian el sentido de la frase y las que no causan ningún cambio. Vamos.

1. Hola, Juan. Las pocas personas que...