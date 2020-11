Ortografía para todos los días

Lo pillé en Facebook

“Le quitaron un carril a muchas vías para que los ciclistas puedan transitar”.

A mí no me gusta la corrección extrema, la corrección por deporte, corregir por corregir. No me gusta meter el idioma en una urna para conservarlo impoluto. No, el idioma es sucio, contaminado, como toda la cultura.

Tal vez el error de concordancia que tiene este post en unos años no sea tal. Por cierto, de este les he hablado mucho, y me perdonarán, queridos lectores. Ahora sí. Le/les es un pronombre....