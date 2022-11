Preguntan los lectores

Elkin Castrillón. ¿Intensión o intención? Acabo de leer en la página 2 de El Colombiano, en la reproducción de un trino de Petro: “La intensión real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta...”. Al revisar en Google, encontré ambos sustantivos: intención e intensión, pero con significados diferentes, y por eso me parece que el utilizado por Petro no es el correcto. ¿Usted qué opina?

Sí, Elkin. El presidente Petro tiene serios problemas de escritura (ortográficos y de otra índole). Escribir bien no es su obligación, pero un presidente sí debe, al menos, pagarle a alguien para que le dé una mano. Los correctores somos barateros. Ahora, por mi experiencia en la edición de textos, puedo decirte que esta pareja es una tramposa, una traicionera. Es muy fácil que el cerebro sea traicionado porque intensión no la usamos nunca en la conversación cotidiana, y lo que siempre queremos decir es intención. No tuve la intención de hacerte daño, lo hice sin intención, qué mal intencionado...

La intensión, palabra de gramáticos, es el conjunto de rasgos conceptuales de un sustantivo. Por ejemplo, la intensión de pájaro: animal alado y plumífero, pequeño, mamífero. El presidente quiso escribir intención.

Santiago Giraldo. ¿Naranjada o anaranjada? En El Colombiano, edición del 22 de octubre: “En una casa naranjada...”. ¿Es correcto o sería anaranjada o naranja o de color naranja?

Todas son correctas, Santiago. Podemos decir que la casa es naranja, color naranja, naranjada o anaranjada. Cuando decimos “la casa es naranja”, deducimos sin problema que es “... color naranja”.

Iván Cadavid. Juan David, en la página 21 de El Colombiano del 26 de octubre, encontré esta frase: “Sin solucionar todavía la rebelación de los liberales”. Debe ser la rebelión, a no ser que quisiera expresar la revelación, que no encaja bien en el texto. Sería bueno un aporte suyo sobre estos vocablos.

Iván, la formación de las palabras responde a unas leyes casi naturales (la RAE no impone nada ni se inventa nada). Digo esto porque me quedé pensando en que rebelación, con b, está correctamente formada. Ey, no se me asusten, calmados. La gramática tiene una parte que se llama morfología: el estudio de la estructura interna de la palabra. Si hacemos un análisis morfológico, la conclusión es que rebelación está bien formada, tanto que es melliza de revelación. Por alguna razón que no conoceremos, los hablantes prefirieron desde hace siglos la forma rebelión: rebelar-rebelión, pero revelar-revelación.

Miren este dato: la forma rebelación aparece seis veces en los registros de la RAE: cinco en los años 1500 y una, como la canción del Joe, en los años 1600. En cinco, estoy seguro, porque es evidente, la usaron en vez de revelación. (La ortografía no estaba consolidada entonces, así que era muy normal que unos escribanos escribieran una palabra con b y otros lo hicieran con v. Además, porque ya en ese momento prácticamente habían perdido su diferenciación fonológica: ya las pronunciaban igualitas, como lo hacemos hoy). Y solo en una, quizá, pero quedé con duda, el redactor la usó para decir rebelión. Esta, rebelión, aparece mucho antes y muchas veces (desde hace más de 700 años).

Me fui por otro lado. Sin duda, el colega quiso decir rebelión (rebelarse, levantarse en contra del poder). Nada que ver con revelar, quitar el velo, mostrar algo que era secreto... Creo que fue un cruce de cables, muy extraño, por cierto.