Preguntan los lectores

Elkin Castrillón. Recordé eventuales confusiones en la entrevista de Luz María Sierra y Juliana Gil Gutiérrez al embajador Goldberg de los Estados Unidos: “Tres veces a venido en momentos...”; “... Estados Unidos a tenido acercamientos...”.

Sí, Elkin, clarísimos los errores. Pero me gusta la palabra que usas: confusiones. Estoy seguro de que estos errores no son fruto del desconocimiento específico, sino de los afanes. Los increíbles y nefastos afanes, porque la verdad es que ambos errores, que son el mismo al final, me los está señalando en este instante el automático de Word. Este mundo necesita calma, señores y señoras. Voy a analizarlo para quienes no los han pillado. “Tres veces a venido en momentos...”; “... Estados Unidos a tenido acercamientos...”. Las formas correctas son “Tres veces ha venido en momentos...”; “... Estados Unidos ha tenido acercamientos...”. Es un error gigante, pero, reitero, no es fruto del desconocimiento. Quien redactó sabe que se trata del verbo haber y que este lleva hache. También el corrector y el editor lo sabían. Los afanes.

De todas maneras, confundir a con ha es fácil. Un truco es este: será ha cuando luego haya otro verbo terminado en -do (-ado, -ido) o un irregular (hecho, dicho...). Porque el verbo haber aquí es un auxiliar, es decir, ayuda a otro verbo. Solito no da sentido: “Estados Unidos ha acercamientos...”. ¿Ha qué? Necesita un verbo al lado, para auxiliarlo y decir algo. Ha muerto, ha hecho, ha dicho. Ha sido, ha pensado, ha amado.

Pilas, tenemos una expresión arcaica, no muy usada, pero que sobrevive: “Ha de ser que se enojó”. Aquí ha no tiene un verbo al lado, como ven. Ha + de significa “tener, deber”. Es un uso muy bello que el verbo haber viene perdiendo hace décadas. Hoy nadie dice “ellos hubieron de trabajar mucho para levantar a sus hijos”.

David Cordero Medina. Me parece que en el informe de El Colombiano de hoy, mayo 18, el periodista Juan Diego Ortiz utilizó mal el refrán “sube más que volador sin palo” al referirse al crecimiento del Oriente. Un volador sin palo se queda en tierra, se arrastra. ¿Estás de acuerdo?

David, la verdad es que no pude encontrar el informe para leerlo. El chiste del volador sin palo es el desorden: que algo va por ahí sin Dios ni ley. Un volador sin palo o, mejor, con el palo quebrado se va para cualquier lado, menos para arriba, eso sí. Tal vez Juan Diego se refería al crecimiento desordenado que hoy está acabando con el Oriente antioqueño. No está de más explicar qué entendemos aquí por volador. Es una varita de madera con un tambor que tiene pólvora y tiene una mecha. Eso se prende y va para arriba, en trayectoria de cohete. Es un fuego artificial.

De esas que casi nunca usamos

Alacre. Bello sinónimo de alegre, vivo, ligero.

Ínsito. Propio, connatural a algo. La violencia es un defecto ínsito del ser humano, y del ser vivo en general.