Vamos a ver. Magnus es ‘grande’. De hecho, decimos magno y magnánimo. Por ahí van. Y la terminación -cidio es la misma de homicidio, regicidio, deicidio, suicidio, ecocidio. Creo que sobra la descripción. La definición del Diccionario de la lengua española es esta: “Muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder”.

En medio de tantas furias y fanatismos, una señora me dijo en TikTok que el asesinato de Carlos Pizarro no cuenta como magnicidio porque, abro comillas, “era un criminal y fue ajusticiado”. Me lo comentó en un video que publiqué allí sobre los magnicidios de nuestra historia, desde el mariscal Antonio José de Sucre hasta el lúcido Álvaro Gómez Hurtado. La clave del concepto magnicidio está en persona muy importante por su cargo o poder. Aunque cada que la uso pienso en que todos los muertos son magnos porque el dolor no conoce de clases.

En la mitad de las redes sociales y su exceso de información, los medios de comunicación tienen la obligación moral de contar la historia en contexto y sin tanta pasión política. Comentario entre paréntesis. Porque, si los medios viejos se dedican a “informar” guiados por afinidades políticas y de clase, por lo general bastante fanáticas e irracionales, no hay fanatismo sin irracionalidad, mejor nos ponemos a ver gente loca en TikTok hablando tonterías, por no usar otra palabra que empieza por g y termina en -nadas.

Preguntan los lectores

Rubén Darío Barrientos

Admirado Juan David. Publicó El Colombiano, el día 17 de mayo último, la siguiente noticia: “Teófilo Gutiérrez llegó al cuarto piso: Así celebró Júnior los 40 años de su delantero estrella”. Resulta que nuestro común amigo, Gabriel Escobar Gaviria, el ingeniero idiomático ya fallecido, en alguna oportunidad me dijo: “El primer piso va hasta el año 9; el segundo piso, entre los años 10 y 19; el tercer piso, entre los años 20 y 29; el cuarto piso, entre los años 30 y 39; el quinto piso, entre los años 40 y 49 ...”. Para la noticia que nos compete, entonces, no sería el cuarto piso, sino el quinto piso de Teófilo Gutiérrez. ¿Estamos de acuerdo?

Rubén, qué bueno que recordemos a don Gabriel. Yo lo conocí en 2011, en la UPB. Don Gabriel, quien firmaba Sófocles en la Gazapera de El Espectador, y el maestro Argos (Roberto Cadavid Misas), padre de aquella columna, son mi inspiración.

Ahora sí. Es muy lógico lo que decía don Gabriel. Resulta parecido a lo que nos ocurre con las décadas: empezamos a contar la década de los años 20 desde 2020, cuando realmente empezó en 2021, porque no tuvimos un año 0 después de Cristo. Digo que es parecido en el siguiente orden: es lógico, sí, ¿pero quién lo va a entender? Si yo digo Teófilo llegó al cuarto piso, todos pensarán que cumplió 40 años. Si yo digo que la década del 20 empezó con el final de una pandemia, todos pensarán en 2020, no en 2021. Y el uso callejero es un rey sin corona que siempre vence.