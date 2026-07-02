Ortografía para todos: Nadie habla mal su propio idioma (aclaraciones)

Preguntan los lectores

Fernando López

Doctor Villa, la verdad, me sorprendió su columna de la fecha por tres razones:

1. Su afirmación de que “Nadie habla mal su propio idioma”. Personalmente, si algo tengo claro es que, al menos yo, sí lo hablo muy mal, y lo escribo peor, y por ello es que en forma permanente estoy leyendo y buscando columnas y normas para tratar de mejorar, pero siempre llego a la misma conclusión: ¡qué asunto más complejo es nuestro idioma!

Don Fernando, soy consciente de que esa tesis gusta poco y sorprende mucho. Por supuesto, no es mía: yo soy un estudiante, nada más. Nos formaron con la idea de que debemos hablar correctamente. A algunos dentro del hogar, contacto primero, y a todos dentro del sistema educativo (a todos los que pudimos entrar a este).

Voy a establecer dos diferenciaciones: gramática y ortografía; español académico y español de la calle. La ortografía es un sistema artificial, un invento. Los idiomas nacen sin ortografía (sin escritura), que aparecerá siglos después. La ortografía la aprendemos en la escuela. La gramática es el idioma mismo: nadie lo creó conscientemente, es fruto de un don divino dado a nuestra especie desde que somos, hace 130 000 años mínimo. El idioma lo aprendemos en el hogar, antes de la escuela.

Entonces, hay hablantes que tienen buena ortografía y hablantes que tienen mala ortografía. La mayoría tiene mala ortografía con respecto a su idioma materno. Pero todos lo usamos correctamente, salvo, claro, quien padezca alguna patología. Quien escribe corazón sin tilde cometió un error ortográfico, violó el sistema aceptado. Punto. Quien dice “Ojalá haiga venido temprano” está usando perfectamente su idioma.

Aquí entra la segunda diferenciación: tenemos una gramática académica, la que está descrita en los manuales, y tenemos el idioma propiamente dicho, el de la calle. Claro, la gramática académica dirá que haiga es forma incorrecta o coloquial, pero quien la usa está siguiendo el paradigma que aprendió. La manera como usamos el idioma depende de los ambientes donde interactuamos, empezando por el hogar.

2. Me llamó la atención que, después de los dos puntos en su titular, usara mayúscula. He entendido que solo va mayúscula cuando la palabra con que se continúa el tema obliga a usarla, como, por ejemplo, si vamos a enunciar nombres propios.

Después de dos puntos debemos usar mayúscula en varios casos, no solo cuando la palabra posterior es nombre propio o expresión denominativa. Es el único signo, junto con los suspensivos, que nos obliga a usar mayúscula y usar minúscula. Todo depende de la estructura.

3. Todos los días le tengo más y más pánico a “generalizar” y, en el titular de su columna, con todo respeto, usted lo hace al utilizar el vocablo Nadie (así como mayúscula, como ya lo anoté). Si entiendo bien, ninguno hablamos mal nuestro propio idioma, y eso no lo siento así.

Don Fernando, comprendo, y también les huyo a las generalizaciones. No obstante, a veces toca recurrir a su comodín para explicar fenómenos sociales. Considerando lo ya dicho aquí, reitero que, exceptuando aquellas personas que padezcan alguna enfermedad o trastorno que les impida articular palabra, todos los demás usamos bien el idioma. Por supuesto, no estoy enunciando una verdad. La discusión es maravillosa.