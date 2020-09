Por qué, porque y porqué

Lo pillé en Facebook

“Tomás Uribe explica porqué invierten casi 500 millones de pesos en EE. UU. para contar su versión del proceso contra Uribe”.

Este texto tiene un error y dos aciertos, para que vean. El descache es “porqué”. No olviden que “porqué”, junto y con su tilde, siempre lleva un artículo detrás, no tienen pierde: no entiendo “el” porqué de tu actitud, él me salió con “unos” porqués muy raros. Esto quiere decir “unas razones/motivos muy raros”. ¿Por qué no viniste? Porque no me dio la gana....