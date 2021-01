¿Se puede aterrizar en la Luna?

Lo pillé en Facebook

“¿Lo recuerda? Johan Ramírez guió a los rescatistas de la tragedia de Chapecoense”. Cuidado con estos verbos (hace poco hablamos de ellos): fio, dio, rio (que no es río: “yo me río” o “río Sena”), lio... Y guio entra en este paquete de conjugaciones cortas, monosilábicas, que no llevan tilde precisamente por eso: porque son monosílabos. Así que Johan guio a los rescatistas. Don Carlos me fio la libra de arroz para el almuerzo. Johan guio, pero yo guío a los rescatistas, como Juan...