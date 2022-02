Preguntan los lectores

¿Varón o barón?

Guillermo León Vallejo Posada. En la edición del periódico del 8 de febrero, en entrevista con el excongresista Óscar Suárez Mira, se afirma que ellos (su familia) son considerados “varones electorales”. En mi opinión, esa expresión debía ir escrita con b. ¿Está o no de acuerdo conmigo?

Sí, señor, tiene toda toda la razón. El barón es quien tiene título nobiliario, es decir, de la nobleza. Aquí nobleza no tiene nada que ver con la idea de humildad y buen corazón, sino que es el grupo de personas que tienen algún título en los países donde hay (y en los cuales hubo) reyes (monarquía, para decirlo bien). Los reyes lo otorgan o el noble lo hereda. Pero esto es otra cosa. El barón, decía, es el título inferior al de vizconde. Y el Diccionario de la lengua española también incluye esta definición, abro comillas: “Persona que tiene gran influencia y poder dentro de un partido político, una institución, una empresa”. Es el caso del excongresista.

Un varón es un hombre y, también y más específicamente, el hombre que llega a la edad viril. Varón viene del latín varo, -ōnis: “fuerte, esforzado”.

Iván Cadavid. En la primera página de El Colombiano del 31-01-2022 aparece este titular principal: “En Hidroituango necesita otro túnel”. ¿No le parece muy cojo ese titular? Gracias.

Sí, señor, muy cojo, casi se cae. Supongo que el redactor quiso decir “Hidroituango necesita otro túnel” o “En Hidroituango necesitan otro túnel”. Una de las dos.

Lo pillé en la prensa

“Colegios públicos vs colegios privados: crece la brecha...”

Es un error bobo, pero muy repetido. Versus es una preposición que en latín significa “hacia”. El español la tomó del inglés, idioma que le dio el uso de “contra”, que es como hoy la entendemos. Y está perfecto, aunque a la RAE nunca le ha gustado del todo y en alguno de sus textos sugería el uso de la más castellana contra. Pero no hay manera. Y el error va por otro lado: es vs., con punto porque es una abreviatura. Como EE. UU. o como pág.

“Así fue la captura del hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, quién es señalado de tener nexos...”

Además de la alteración de los protagonistas, primero debió aparecer “Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba”, por cuanto el acusado es él, además de esto, les decía, hay un error ortográfico. Sí, yo sé que lo vieron, es la tilde sobre quien. Es correcta en “¿Quién cometió el delito?” o en “Yo no sé quién cometió el delito”, pero no en este titular. No hay pregunta directa ni indirecta, no hay exclamación. En este caso, quien es un relativo.

“Habían 60 paquetes de cocaína, con un peso de 118 kilogramos”

El raro, el difícil, el berraco verbo haber. No culpo al que se equivoque con él porque, realmente, es un lío. Yo puedo decir “Ellos habían comido mucho anoche”, y está perfecto. Pero no “Habían 60 paquetes de cocaína”, sino había, en singular. ¿Por qué? Para mí es una falencia del español, que no es culpa de nadie, fue su evolución.

En el primero, haber tiene uso personal y concuerda con ellos, con su sujeto. En “Había 60 paquetes de cocaína”, ya lo escribí bien, no hay sujeto y, por eso, haber tiene función impersonal. ¿Y los paquetes qué? Pues son complemento, no sujeto. Un lío gramatical. La otra semana les doy un par de trucos.