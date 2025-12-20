Fiebre de mundial y expectativas electorales

El primer semestre del 2026 va a estar muy movido y animado para millones de colombianos que estarán pendientes de dos temas que marcarán la pauta.

Uno de ellos será el Mundial de Fútbol, que cada cuatro años trae alegría y entusiasmo a los hinchas que estarán atentos al avance de la Selección Colombia en este campeonato. El otro serán las elecciones presidenciales, que generan gran incertidumbre porque no está claro si el país seguirá el rumbo trazado por este gobierno o dará un giro al centro o la derecha, como ya lo han hecho otros países de América Latina.

Los dos eventos se entrecruzan en algunas fechas en el calendario del 2026. El 8 de marzo son las elecciones para Congreso y las consultas interpartidistas, el 31 de mayo es la primera vuelta electoral, pero si ningún candidato logra más del 50% de la votación se realizará una segunda vuelta el 21 de junio, 10 días después del inicio del Mundial, el 11 de junio. En ese momento, la fiebre futbolera estará en su máxima expresión y los hinchas pendientes de ir al mundial o de ver los partidos desde sus casas. Ojalá el Mundial no los distraiga de la principal cita que tiene Colombia para elegir un nuevo presidente.

Miles de personas ya se inscribieron en la FIFA y esperan los sorteos de las boletas. La cercanía con los países sedes, Canadá, México y Estados Unidos, ha despertado mayor entusiasmo entre los aficionados.

La ilusión que genera el fútbol será un remanso en medio del panorama político que se avecina, caracterizado por la polarización y división de la sociedad y por la mayor radicalización del presidente Petro y sus funcionarios, que enfilarán todas sus baterías contra la oposición, seguirán gastando a manos llenas y prometiendo el oro y el moro con tal de que su proyecto político se mantenga en el poder.

Por eso no es de extrañar que Petro dé vía libre a un elevado aumento en el salario mínimo, sin importar las consecuencias económicas, con tal de conseguir el respaldo de los votantes.

Lo cierto, por el momento, es que las pocas encuestas que se han conocido ponen en el partidor a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda y del continuismo, que ganó la consulta del Pacto Histórico y quien promete poner en marcha todo lo que no logró Gustavo Petro, como una Asamblea Nacional Constituyente.

También tiene opciones el centro con Sergio Fajardo, quien se ha ido en solitario y no participará en ninguna de las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo. Va directo a la primera vuelta y espera que esta vez sí sea la vencida. Igual decisión tomó el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella.

Aunque con menores opciones hasta el momento, son muchos los que no se resisten a quedar por fuera de la contienda electoral. El Centro Democrático definió a Paloma Valencia como su candidata, destronando a María Fernanda Cabal.

La precandidata Vicky Dávila tomó la decisión de adherirse a la coalición de la centroderecha, de la que hacen parte Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y David Luna, que irían a la consulta en marzo del año entrante. Dejaron las puertas abiertas para que otros candidatos se sumen, con excepción de Claudia López, por su apoyo a Petro.

Roy Barreras tampoco se baja del bus y alertó a los votantes sobre la corriente derechista que recorre a América Latina y que llevó al triunfo de mandatarios en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador, entre otros. Participaría en la consulta interpartidista del Frente Amplio en la que estarían varios representantes de la izquierda que buscan lograr un cupo para la primera vuelta, entre ellos, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y Clara López. Todavía no hay claridad si se hará o no dicha consulta teniendo en cuenta la ventaja de Iván Cepeda en las encuestas.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tampoco quiere quedarse por fuera y anunció que el partido de las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, le dio el aval para presentarse a las elecciones. Y falta esperar cuál será el futuro de Juan Carlos Pinzón, respaldado por Oxígeno, de Ingrid Betancourt.

Mientras las 48 selecciones de fútbol que asistirán al Mundial 2026 esperan avanzar y pasar a las siguientes rondas, en Colombia hay muchos candidatos que quieren estar en la primera vuelta y llegar a la Casa de Nariño tras ganar en la segunda. Nada está definido todavía, pero el hecho claro es que muchos serán los llamados y solo uno el elegido.