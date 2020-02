EMBAJADOR DE COLOMBIA EN URUGUAY, EN APRIETOS

Muy incómoda la situación para el embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, para la Cancillería y para el Gobierno. Que en una finca de propiedad suya y de su familia, en Cundinamarca, haya sido encontrado -y ya desmantelado por las autoridades- un laboratorio de producción de cocaína, ha puesto su nombre en medios de medio continente, asociando los sempiternos clichés del país en el exterior: funcionarios y asuntos de narcóticos. No hay acusaciones contra él, su honra no debe ser pisoteada. Ha dado explicaciones que, no obstante, no lograron parar la repercusión de la noticia.