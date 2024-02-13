En Nacional hay que bajarle a los egos

Videos
¿Sería sensato cambiar el técnico de la Selección?
Nacional y DIM arrancaron una agitada Liga
¡Vergüenza! Nacional tuvo que salir en tanqueta tras quedar campeón en el Pascual Guerrero
“Nacional tiene con qué ser campeón de ambos torneos”: Pezzuti
“David Ospina es para Nacional lo que Falcao es para Millonarios”
Efraín Juárez y Bryan León un llamado a la responsabilidad
El clásico dejó al DIM en cuidados intensivos
Javier Hernández Bonnet ya decidió cuándo dejará la TV
Clásico sin hinchas visitantes y qué va a pasar con Morelos
¿Colombia consolidó su recambio generacional?
“Quiero hacer historia con el DIM, diario doy el 100%”: Éder Chaux
¿Falta mano dura para acabar la violencia en los estadios?
“Vemos realmente una semejanza entre el ADN de River y Nacional”: Gustavo Fermani
Se filtró video donde jugadores de Nacional estaban de rumba y la dirigencia abrió investigación
“Si la garra y la actitud algún día faltan en mi Nacional, agarraré mi mochila y me iré” Efraín Juárez
Exmundialistas analizan la Selección y Nacional sorprende con Juárez
“Quiero poner a Nacional en lo más alto”: Entrevista exclusiva con Sebastián Arango Botero
“Quiero imprimir mi propio sello en el DIM”: Alejandro Restrepo
Arrancó era Restrepo en DIM, ¿Le hace bien el receso a Nacional?, y la Selección es un hospital
Ilusiones renovadas: Así iniciaron la Liga Nacional y Medellín
Colombia tiene pinta de finalista
La historia desconocida de Daniel Muñoz para ser figura con Colombia
“El favoritismo no nos marea”: ‘Coroncoro’ Perea habla de la Selección Colombia
Los refuerzos que faltan en Nacional y el “Chino” Sandoval habla de su llegada al DIM
Nacional podría relevar más directivos; Suárez analiza la final de Liga colombiana
“Este Nacional nos ilusiona”: Juan Carlos de la Cuesta, expresidente verde y concejal de Medellín
¿Sí llegará Johan Rojas a Nacional? Él mismo nos lo cuenta
El Arriero habla sobre la clave del éxito; Jarlan demanda a Nacional y DIM, cerca de octavos de Sudamericana
¿Nacional está en venta?
Entrevista exclusiva con Jhon Córdoba, listo para liderar la delantera de Colombia
Agresión a Ceppelini e indisciplina de Jaime Peralta empañan el fútbol antioqueño
Valenciano, sin pelos en la lengua; critica el momento de Nacional y habla de otros temas polémicos del fútbol colombiano
3 técnicos que pasaron por Nacional suenan para dirigir al DIM
Repetto, el ángel verde, y al DIM se le apareció el diablo
¿Debe ser esta la Selección que vaya a la Copa América o quiénes más pueden llegar?
Pedro Sarmiento asegura que Nacional tiene como salir de la crisis
¿Volvería Víctor Marulanda a la presidencia de Nacional?
Inicia la era Repetto en Nacional, y DIM está cerca de los ocho
Ídolos de Nacional y Medellín les cantan la tabla a los dirigentes ante la crisis actual
El despelote del fútbol colombiano
90. ¿Es prudente un cambio de técnico en Nacional?
¿Juega mejor Nacional sin Dorlan? Y el DIM alargó invicto sufriendo
Bodmer, mal parado tras la goleada del América a Nacional, y DIM mejoró
Analizamos el desastroso debut del DIM y la victoria, con dudas, de Nacional
Brayan León habló de su vida y los retos que tiene para 2024 con el DIM
Los técnicos de Nacional y DIM hablan con El Colombiano en exclusiva antes del inicio del campeonato
El 2023 deja un balance más que positivo para la Selección Colombia
Wílmar Roldán, nominado a mejor árbitro del mundo, dice que jamás cambiará su estilo y su esencia
Así se arman Nacional y Medellín para 2024
Conozca a Marcelo Roffé, el psicólogo de la Selección Colombia
Todo listo para el clásico de infarto entre Nacional y Medellín
¿Ganó Nacional el año con el título de Copa?
Grandes referentes del fútbol colombiano dicen que la victoria ante Brasil deja una huella imborrable
110 años del DIM: el ídolo Mao Molina habla de cómo el equipo le cambió la vida
Los sacrificios de Germán Cano para se campeón y goleador de la Libertadores
Candela pura: Análisis de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay
El técnico de Nacional, Jhon Bodmer, revela situaciones de las que nunca había hablado
René Higuita habla del documental que estrenará Netflix en el que cuenta su vida deportiva y personal
La historia de Alexandro Licona, el último debutante de Atlético Nacional
¿Qué está fallando en Atlético Nacional? El presente del club visto por periodistas de amplia trayectoria
“Estamos fuertes para el clásico a pesar del cambio de técnico”: Chipi Chipi Castillo
El fútbol femenino está de fiesta en Colombia con la Copa Libertadores y Nacional es protagonista
El Profe Montoya ya piensa en hacer una maestría; así relata sus días y su lucha por recuperarse
Cetré, el jugador de moda poderoso ya es propiedad del DIM
Marcela Restrepo quiere el título con Nacional en la Copa Libertadores
Cómo sobrevivió Neyder Moreno a un grave accidente que tuvo de niño y su momento hoy en Nacional
“El Espectacular” Jorge Eliécer Campuzano celebra 59 años en la radio; sus anécdotas
Momentos clave de la historia de Nacional contada por los gestores de la Enciplopedia Verdolaga
Conozca a Ánderson Plata, el último gran refuerzo del DIM
Nacional, la cara del fracaso y Pereira, la del éxito en la Libertadores
Yoreli Rincón está lista para buscar la Copa Libertadores con Atlético Nacional
Entrevista a fondo con Alfredo Arias, nuevo entrenador del Medellín.
Arrancan las emociones del Mundial Femenino y Colombia espera ser protagonista
Así llegan Nacional y DIM a la Liga Betplay-2
Andrés Escobar, asesinado hace 29 años, fue mucho más que un jugador de fútbol
Balance de Nacional y DIM en el primer semestre y lo que viene
Llegó la hora de decidir la estrella entre Nacional y Millonarios
53. Todo listo para definir a los finalistas de la Liga.
Contraste entre Nacional y DIM en fecha de Libertadores
Juan Felipe Aguirre habla de su momento con Nacional
Nacional y Millonarios serán los finalistas según Big Data
Sachi Escobar derrotó una enfermedad y está listo para dirigir
Entrevistas con Autuori y Lucas González sobre los cuadrangulares
Nacional va por el punto invisible y DIM por la clasificación
Paola Salazar, la dama de fútbol colombiano
Jhon Arias, de las canchas de Quibdó al “templo” del Maracaná
“Colombia es un tema cerrado”: charla con el goleador Germán Ezequiel Cano.
Nacional y Los Del Sur: un desencuentro para analizar
Nacional y América, un partido con historia
Kevin Castaño, conozca al paisa que lucha por un cupo en la Selección
Este es el panorama en la Copa Libertadores
Lo que dejó el clásico entre Nacional y DIM
El clásico antioqueño, una fiesta que se debe vivir en paz
¿Qué hay de la vida de Óscar Julián Ruiz, el mejor árbitro del fútbol colombiano?
Autuori pide mayor verticalidad y el DIM piensa en Magallanes
¿A qué se dedicará Isabela Echeverri tras su retiro? Acá le contamos
Chipi Chipi otra vez figura y DIM en modo Libertadores
Lucas González, el entrenador revelación de la Liga 1-2023
Tomás, el actual ángel verde, habla de su presente
La Kings League es todo un fenómeno mundial
Caso Cataño, actuación de Chipi Chipi y malestar de hinchas con el DIM
Daniel Torres gira en torno a Dios, la familia y el fútbol
Cristian Zapata y su presente con Nacional
Así iniciaron Nacional y DIM la Liga
DIM se armó de manera poderosa
Así se armaron Nacional y Medellín para la Copa Libertadores
“Nacional te da la grandeza para alcanzar la gloria”: entrevista con Francisco Da Costa
Tras 18 años del atentado, el Profe Montoya da una lección de vida
Día 22: Argentina, campeón de la Copa Mundo
Especial: Final de la Copa Mundo, con muchos ingredientes
Día 20: Argentina es finalista del Mundial
Día 19: Francia avanza, y el triste adiós de Cristiano
Especial: Las leyendas que están pasando la Posta en el Mundial de Qatar
Día 18: Brasil quedó eliminado y Argentina avanzó
Día 17: Marruecos da la sorpresa y Portugal aplastó a Suiza
Día 16: Croacia y Brasil se suman a los cuartos de final
Días 14 y 15: ya hay clasificados a cuartos, y DIM-Pereira
Especial: Emociones, sorpresas y decepciones dejó la fase de grupos de Qatar
Día 13: Listas las llaves de octavos
Día 12: Sorpresa en Qatar: Bélgica y Alemania se quedaron por fuera
Día 11: Se definieron otros 3 clasificados a octavos
Día 10: Se acabó el sueño mundialista de Ecuador.
Día 9: Brasil y Portugal se sumaron a Francia como clasificados
Día 8: España y Alemania no defraudaron, y Costa Rica resucitó
Día 7: Messi y Mbappé lideran triunfos de Argentina y Francia
Día 6: Ecuador sigue sorprendiendo e Irán se recupera
Messi y las dudas sobre su tobillo como le sucedió a Maradona. En aquel Mundial perdieron con Camerún en el debut, ahora con Arabia Saudita. En Italia llegaron a la final, ¿Pasará en Qatar?
Dia 5: Brasil debutó con el mejor gol del Mundial
Día 4: Japón dio la sorpresa
Día 3: Arabia Saudita da el primer palo del Mundial
Día 2: Inglaterra se vistió de favorita
Especial: Rueda, Bolillo y Maturana analizan lo que se espera del Mundial de Qatar
Especial: Se viene Qatar con la nostalgia de no tener a Colombia