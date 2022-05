Ese rasgo de su personalidad, además, hace que Petro viva en modo de desconfianza (“que seas paranoico no quiere decir que no te estén persiguiendo”, decía Kurt Cobain). Cambia de celular con regularidad para evitar ser chuzado o rastreado. Y a diferencia de otros candidatos que tienen secretarios privados, Petro tiene cómo su mano derecha a una figura peculiar: Augusto Rodríguez, que parece un espía de los años 70, fue su compañero en el M19 y durante los últimos 25 años ha construido con Petro los temas más complejos.

Un mes después de que el pequeño Gustavo comenzó el kínder la profesora los llamó para que lo pasaran a primero porque ya sabía leer. “Como no entendía se ponía a llorar porque pensaba que lo habían degradado”, cuenta su papá. Y después los llamaron para pasarlo de segundo a tercero y su papá le dijo a la profesora que él se veía chiquito y frágil que mejor lo dejaran así.

“Yo no soy político. Ni mi familia es política. Gustavo tendría como ocho años y empezó a escribir una novela de tipo político, sin yo saberlo le cogí el cuaderno y desde entonces él no volvió a escribir”.

La familia se fue a Zipaquirá, porque a don Gustavo lo trasladaron, Petro terminó su bachillerato en el colegio La Salle y a los 17 años, cuando comenzó a estudiar economía en la Universidad Externado, se metió en el M-19, un movimiento que tenía poco más de dos años de creado. “Gustavo estudió Economía en el Externado porque yo lo convencí de que no lo hiciera en la Nacional, que era en la que quería, por las protestas y los cierres”, explicó a medios el papá.

En 1980, con 20 años, Petro se convirtió en Personero de Zipaquirá, y en 1984 se hizo concejal con 780 votos. Un año después, los militares lo capturaron con revólveres, explosivos y propaganda del M-19. La fecha de su captura es clave, el 24 de octubre de 1985, es decir, dos semana antes de que el grupo guerrillero se tomara el Palacio de Justicia y diera pie al holocausto en el que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema.

Petro se ha desmarcado de la toma del Palacio de Justicia diciendo que para ese momento él estaba capturado y, según sus palabras, siendo torturado en la Escuela de Caballería. De todas maneras nunca ha aclarado si como uno de los cinco miembros de la Dirección de la Región Central del M19 participó de la planeación de la toma.

Petro estuvo preso 16 meses, en la cárcel Modelo de Bogotá, hasta febrero de 1987. Menos de dos años después, le tocó participar de una reunión entre Carlos Pizarro, comandante del M-19, y Rafael Pardo, comisionado de paz. El propio Petro cuenta que fue de pura casualidad. Y esa tarde, el 10 de enero de 1989, el hoy candidato escribió uno de los párrafos del comunicado que abrió la puerta para el histórico desarme de esa guerrilla.

Hasta el día de hoy, hay que decir, Gustavo Petro ha cumplido y nunca ha vuelto a tomar las armas.

Oficio: candidato

Se estrenó en la vida civil, como asesor de la Gobernación de Cundinamarca, en 1990, y en 1991, fue elegido Representante a la Cámara. No logró hacerse reelegir y lo nombraron en Bruselas de diplomático. No duró mucho por fuera, dos años después, volvió para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, pero apenas sacó menos del 1 por ciento de los votos.

Pero Petro no se desanimó. Se lanzó a la Cámara al año siguiente, como segundo renglón de Antonio Navarro, y fue la lista más votada, con casi 120 mil votos. Fue entonces su mejor momento, empezó a lucir su mayor talento, el de la oratoria.

Con los debates de control político se creció como el gran opositor del gobierno de Álvaro Uribe: puso en el banquillo al ministro Fernando Londoño por las acciones de Invercolsa, denunció el escándalo de Banpacífico, y puso en problemas al fiscal Luis Camilo Osorio por la penetración de los paramilitares en la Fiscalía.

En 2006 saltó al Senado y fue el candidato más votado del Polo Democrático con 143 mil votos, y el tercero de todo el país. Allí se dio su consagración con el debate de la parapolítica.

Se sintió tan fuerte que se lanzó a la Presidencia en 2010, y aunque le ganó sorpresivamente a Carlos Gaviria en una consulta interna, no le alcanzó para la presidencia porque en el tarjetón figuraba Antanas Mockus y su Ola Verde. Petro se quedó con el tercer lugar, 1 millón 300 mil votos y varias caras largas en el Polo decepcionados por el manejo egoista que Petro le dio al proceso.

“Yo he sido gallardo con Petro, he sido decente con él y él no me ha pagado con la misma moneda”, decía entonces Carlos Gaviria. Esas palabras y sobre todo su manera de ser introvertida y su peculiar mirada le han granjeado a Petro fama de arrogante.

Petro aprovechó la derrota para seguir en el modo denuncia y, en momentos en que el escándalo del cartel de la contratación de Bogotá ya estaba en los medios, Petro salió al paso con un informe sobre el tema para lavarse las manos con respecto al brutal saqueo orquestado por el alcalde, Samuel Moreno, miembro del Polo.

Como si su vida consistiera en lanzarse a elecciones una y otra vez, a finales de ese año, 2010, se lanzó a la Alcaldía de Bogotá y gano con 721.308 votos. En la Alcaldía de Bogotá demostró que así como es de bueno para hablar no lo es tanto para ejecutar.