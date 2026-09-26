Cinco errores financieros al comprar vivienda y cómo evitarlos

Comprar vivienda no comienza en una sala de ventas ni frente a una vitrina inmobiliaria. Empieza mucho antes, cuando el comprador revisa cuánto tiene ahorrado, cuánto debe, cómo está su historial crediticio y, sobre todo, qué cuota puede asumir sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Ese orden es clave porque una vivienda puede convertirse en una obligación de 20 o 30 años. “Comprar vivienda no empieza con un proyecto inmobiliario; sino con una buena planeación financiera”, explica Flor Diez, asesora financiera y especialista en financiación hipotecaria. Por eso es importante evitar caer en los siguientes errores.
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