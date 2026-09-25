Glasst lleva la innovación de los materiales a los retos de la construcción

La construcción enfrenta nuevos desafíos: costos más altos, menor disponibilidad de mano de obra, cambios en las jornadas laborales y mayores exigencias de eficiencia energética. Esto está llevando al sector a replantear procesos y materiales para construir de manera más productiva.
En ese escenario trabaja Glasst, empresa nacida en Medellín que desarrolla tecnologías aplicadas a la construcción, entre ellas recubrimientos removibles; desmoldantes de concreto; y desarrollos de aislamiento térmico. Sobre los retos del sector y el papel de la innovación para responder a ellos, hablamos con su fundador, Juan Camilo Botero.
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Usted no es químico ni ingeniero y, sin embargo, terminó desarrollando materiales para la construcción. ¿Qué preguntas se hace que le permiten detectar oportunidades que otros no están viendo?
Yo tengo una teoría: la gente vive en piloto automático. Te montas en el carro para ir a la oficina, pones Spotify, un audiolibro o la emisora y llegas en piloto automático. Y te pasaron miles de problemas que puedes solucionar en la vía y llegaste sin verlos.
Una de mis formas de encontrar esas oportunidades es observar. Cuando realmente observas y no te dices “es que no se puede”, “es que es difícil” o “es que no tiene solución”, empiezas a cuestionar. Y de ahí salen ideas.
En mi caso, esas ideas terminan convirtiéndose en materiales. Yo no soy químico ni ingeniero, pero si no sabes algo puedes investigar, buscar quién tiene el conocimiento o desarrollar la tecnología que haga falta. No saber cómo hacerlo no significa que no se pueda hacer.