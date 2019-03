Los influenciadores no son médicos

“Saludable”, así empieza la descripción del perfil de Instragram de Yovana Mendoza Ayres, conocida como Rawvana, una de las mayores influenciadoras y promotoras del crudiveganismo en internet que cuenta con más de un millón trescientos mil seguidores en esta red social aspiracional, mientras que la suma de sus dos canales en Youtube Rawvana y Rawvana English, alcanza los dos millones y medio de seguidores.

Pero en las últimas semanas la fama de Rawvana no se debe a sus dietas crudiveganas, es decir, dietas basadas en frutas y verduras que no pasan por procesos de cocción de más 80 grados, sino a un video publicado por la influenciadora Paula Galindo o Pautips que destapó, sin querer, uno de los engaños más comentados en las redes sociales: Yovana Mendoza Ayres come pescado.

En el video que fue grabado en Indonesia, donde ambas influenciadoras fueron invitadas, Pautips saluda a sus seguidores y al fondo muestra que está acompañada por Rawvana quien sorprendida y con una rápida reacción intenta cubrir el plato con el pescado de la discordia. La historia no paró ahí, tras el revuelo por la publicación, la comida y el engaño, Mendoza salió en sus canales de Youtube a dar explicaciones y contó cómo se le desataron una serie de enfermedades que iban desde pérdida de la menstruación y hongos vaginales, hasta síndrome de SIBO, un tipo de desequilibrio intestinal que prolifera millones de bacterias en el intestino delgado, un espacio que, a diferencia del cólon y el intestino grueso, debe tener menos microorganismos para cumplir su función que es la absorción de nutrientes.

Para conocer los riesgos de hacer una dieta de este tipo EL COLOMBIANO consultó con Briana Gómez Ramírez, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la misma universidad. “Primero hay que saber que dentro del vegetarianismo hay varias vertientes, y una de ellas es el veganismo. Una persona vegana es aquella que ha dejado de consumir alimentos de origen animal y no solo alimentos como tal sino cualquier tipo de aditivos y otros cambios en su estilo de vida. Y dentro del veganismo hay una corriente que son los crudívoros, quienes al no procesar los alimentos a la temperatura necesaria no permiten que los macronutrientes como carbohidratos o proteínas alcancen a estar biodisponibles para ser absorbidos por nuestro organismo, y este tipo de dietas limita mucho los alimentos”.

Yovana Mendoza Ayres en sus publicaciones invitó a sus seguidores a realizar el reto de 21 días de alimentación crudivegana. Foto: nstagram @Rawvana.

Y aunque según Gómez hay alimentos apropiados para consumir así, como las frutas y algunas verduras, reconoce que es importante identificar que hay otros tipos de alimentos que necesitan pasar por un proceso de cocción para ser aptos para el consumo humano “tú no vas a consumir fríjol, garbanzos o lentejas sin que antes estos hayan pasado por un proceso térmico; lo mismo pasa con los cereales para que estos se puedan absorber, pues el único que se puede consumir crudo es la avena. Mientras que las nueces y semillas deben pasar por un proceso de tostión para disminuir unos componentes que están en estos alimentos que son antinutrientes. Pero el proceso de cocción siempre es importante para que estén disponibles los macronutrientes”.

Pero el inicio de una dieta vegana o tan extrema como una crudivegana tiene sus riesgos en la salud humana. “Cualquier tipo de modificación alimentaria debe estar acompañada por un profesional, lo que pasa con el vegetarianismo y que es un problema más profundo en el veganismo, es que la gente no sabe hacer la transición y al no hacer ese cambio correctamente o en el tiempo adecuado las personas empiezan a presentar carencias de nutrientes; se puede presentar debilidad, dolores musculares y poca concentración”. La docente aclara además que estos síntomas no se presentan de la noche a la mañana sino que aparecen meses después cuando el cuerpo, por falta de los nutrientes necesarios, agota sus reservas y por eso esa transición hacia el vegetarianismo debe durar meses.

Tomando el caso de Rawvana, que entre otras enfermedades presentó pérdida de la menstruación y hongos vaginales, la nutricionista explica: “la pérdida de menstruación es algo muy común y cuando eso ocurre es porque la dieta de era muy baja en calorías. La presencia de hongos puede deberse a un sistema inmunitario bajo. Aunque puedan ser muchos factores los que ocasionen este tipo de enfermedades también es importante reconocer que la dieta que tengamos impacta fuertemente nuestra salud y si tú consumes una baja cantidad de proteínas, que estas contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico, pues eso influye en la aparición de hongos. También ocurre que si no consumes suficientes calorías y grasas no vas a tener hormonas y esteroideas que son las que influyen en la menstruación”.

Pero aunque parezca imposible para algunos, Briana, desde su experiencia de nutricionista, reconoce que a pesar de la complejidad las dietas crudiveganas sí se pueden llevar de una manera balanceada, pero considera que en muchos casos es necesario acudir a múltiples suplementos y la mayor dificultad que se presenta es cuando las personas que acceden a este tipo de alimentación no aceptan el uso de esos complementos por considerarlos poco naturales.

“En la actualidad todo el mundo cree que sabe de nutrición y alimentación y es posible que muchas cosas sean ciertas, pero que otras sean mitos sin fundamento. Después de 5 años estudiando el tema es el nutricionista quien más sabe sobre dietas y alimentación y no alguien en redes sociales o un amigo”, afirma Gómez.

¿Y el mito de la carne? Uno de las dudas más frecuentes alrededor del vegetarianismo y veganismo es que de ninguna manera se pueden reponer las proteínas de la carne. Al respecto, Gómez tiene una posición y además aclara que es importante reconocer que en el ámbito de los nutricionistas no todos tienen la capacidad de sugerir dietas vegetarianas. “Se puede vivir sin carne, pero cuando una persona es vegetariana es más fácil llevar el equilibrio de proteínas que los veganos o crudívoros, ellos tienen más limitaciones. Por eso en estas dietas siempre será necesario una complementación proteíca y también es importante que las grasas estén presentes, ahí hay que revisar cada caso”.