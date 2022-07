Cocinar con coca: otra forma de ver la hoja

Herney Ruiz dice que si bien las aplicaciones culinarias, más allá de bebidas y coladas, no han sido extendidas, hacia el año 2000 empezaron a explorar: “Teniendo en cuenta la magia de la coca y su aporte nutricional, que nos da fuerza y cura, empezamos a ensayar mezclas y a fortalecer lo que ya teníamos. La comida no solo debe satisfacernos, sino también nutrirnos y que sea medicina. La coca potencia los alimentos”.

Lo anterior está soportado por estudios como Nutritional Value of Coca de James A. Düke, David Aulik y Timothy Plowman, publicado por la Universidad de Harvard en 1975, que revela que la hoja de coca, comparada con otros 50 productos vegetales de América Latina, contiene mayor cantidad de proteína, carbohidratos, fibra, calcio y fósforo, entre otros componentes. Así mismo, Alianza Coca para la Paz realizó estudio de los productos elaborados en Lerma, confirmando “que los valores de la coca son sobresalientes, particularmente para proteína cruda, fósforo, calcio y hierro”. En cuanto a sus aportes para la salud, el tema ha sido tratado por el médico naturista norteamericano Andrew Weil, quien desde 1981 aconseja el uso de la hoja para distintas dolencias, basado tanto en estudios que ha realizado, como en su propia experiencia al pasar temporadas en comunidades que la han usado de forma ancestral en Colombia y Perú. Así, la recomienda para molestias gastrointestinales, para tratar mareos y para molestias en la boca, entre otros usos médicos.



Las iniciativas de Alianza Coca para la Paz van en consonancia con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, cuyo enfoque del fenómeno de las drogas prioriza el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las comunidades, con políticas que busquen “mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca”; y con el informe final de la Comisión de la Verdad, en que se recomienda “fortalecer la investigación de usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana, así como el respeto y reconocimiento de sus usos por parte de pueblos étnicos y comunidades campesinas”.



El Reto Coca es en realidad un reto para un país que tiene en la cabeza el lema que impuso un comercial en los años noventa, ese que decía que la coca es “la mata que mata”. Esta hoja verde amarga aporta sabor, color y nutrición. Herney lo tiene claro: “El mundo se pierde de la coca, y mientras lo entiende, me basta con que la comunidad andina que conoce, mi familia y yo la aprovechemos. Es difícil que entiendan, porque en nuestras manos la hoja no representa la economía que buscan, por eso no le dan importancia, pero se pierden de su real valor”.