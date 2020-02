¡Qué video el que se montó YouTube!

No es solo un video. Es un instrumento, una receta, un lenguaje de programación, una rutina de ejercicio, un chiste, una canción, lo que reúne a más de 2.000 millones de usuarios en una plataforma que hoy está cumpliendo 15 años.

Un tercio de los usuarios de Internet consume 1.000 millones de horas al día en ese rectángulo rojo que revolucionó el aprendizaje y la creación audiovisual: YouTube.

La plataforma tiene origen romántico. Lo confirmaron en entrevista con el diario británico The Guardian sus fundadores, Steve Chen, Chad Hurley y Jawad Karim, que registraron el dominio del sitio un 14 de febrero en un garaje de San Francisco, EE. UU. “El propósito principal era que las personas subieran sus videos hablando de la persona de sus sueños”, contó Chen en 2016.

Sus creadores pensaron que las personas lo usarían como una plataforma de citas, pero tener un canal para difundir un mensaje hizo que los usuarios publicaran contenido hablando de lo que pensaban, enseñando lo que sabían y mostrando sus talentos. Eso hizo que el sitio web tomara un giro revolucionario.

Cuando YouTube cumplió 10 años se celebró su papel para dar visibilidad a movimientos como el de la primavera árabe (protestas en Medio Oriente) y la campaña Yes We Can (que llevó a Barack Obama a la presidencia). También ha sido el escenario para que artistas como Justin Bieber tengan fama mundial y además ha creado un nuevo oficio: esos que viven del contenido que suben a su canal. Los Youtubers, los llaman.

El especialista en efectos visuales y animación 3D Juan Camilo Alcaraz explica que en los últimos años su papel ha sido fundamental para impulsar la creación audiovisual. “La competencia ha puesto estándares de edición y creatividad muy altos”.

Para que la plataforma llegara a ser tan importante para los que al menos, una vez a la semana, van a subir contenido y a consumirlo, tuvieron que pasar varios hitos. Estos son algunos.

23 de abril de 2005

Me at the Zoo se llamó el primer video que se subió al sitio web. Dura 18 segundos y hoy tiene 84 millones de vistas.