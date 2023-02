Se trata de una saga de videojuegos en el que Link , un personaje convocado por el destino, debe derrotar al poderoso rey gerudo y absoluto villano, Ganondorf , aunque en muchas oportunidades este no aparezca en los juegos, por ejemplo, en aquellos de la consola portátil Game Boy Advance en donde es sustituido por “el hechicero minish Vaati, o por Bellum, el “espíritu del mal”, en Phantom Hourglass (Nintendo DS), por Dark Link en The Adventure Of Link (Nintendo NES/Game Boy Advance), por la Máscara de Majora, en el videojuego del mismo nombre, o por el Heraldo en Skyward Sword (Wii)”, Según explican en el portal Gamer Focus.

El éxito de The Legend of Zelda es tal, que hasta antes de abril de 2022 se calcularon 113 millones de copias vendidas de sus juegos, además, sin duda alguna es la franquicia más venerada por los fanáticos más core de Nintendo.

El escenario principal en el que se desarrolla la historia es el Reino de Hyrule un sitio lleno de magia que posee bosques, montañas, lagos, un desierto, villas y templos antiguos, este, a su ves, está conectado con el Reino Sagrado, un lugar divino en el que reposa la trifuerza (el coraje, el poder y la sabiduría), y que tiene una dimensión alternativa y oscura denominada Reino Crepuscular. Entonces, si es cierto que cada juego tiene un argumento diferente, también es cierto que todos comulgan con un objetivo común: la eterna lucha entre el bien contra el mal, y aunque en sus inicios las historias buscaban siempre el mismo desenlace (salvar a la princesa, Zelda), cabe resaltar que hoy se la han añadido giros inesperados.

“En The Legend of Zelda hay personajes extremadamente bien elaborados, es decir, parte de la magia que tiene, parte del desarrollo, del cuidado y de la atención que Nintendo le pone a sus gráficos, y de la música, que es muy muy bella, entonces en definitiva ahí hay elementos muy potentes, narrativos, gráficos y conceptuales que hacen que uno termine enamorándose de la saga”, cuenta Herrera.

Actualmente esta franquicia cuenta con 46 juegos y 50 versiones, y espera la llegada del número 47, el próximo 12 de mayo, que desde ya es llamado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el mejor regalo para este aniversario.