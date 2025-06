La historia del colombiano que le ganó pleito a Microsoft tras bloquearle 73.000 archivos

Una hora después, Cardona intentó entrar a sus archivos, pero el sistema no se lo permitía. El ingeniero tiene una versión paga del servicio de One Drive desde 2018 para guardar hasta 1 Tera de información y en total tiene 73.000 archivos –que representan 15 años de trabajo– que hacen parte de su labor diaria.

La historia comenzó el 31 de marzo de este año cuando el ingeniero de sistemas, Alexander Cardona Díaz recibió un correo de Microsoft en donde le decían que se había presentado una violación en el contrato que tenía con Microsoft. “Yo no entendí muy bien porque igual llegan muchos correos de pishing en el que le dicen a la gente que su cuenta ha sido bloqueada para sacarle los datos. En este caso en particular el correo sí venía de Microsoft, pero yo no había visto algo que hubiera cambiado”.

“Cuando trataba de acceder a mis archivos me decía que se había desarrollado una violación al contrato y que tenía que entrar a una página. Entonces entré a esa página y era una apelación a una decisión que había tomado Microsoft de manera unilateral y me decía que explicara por qué esa decisión de Microsoft podía ser un error”. Cardona envió su apelación, pero no recibió respuesta.

Microsoft Colombia INC (la única autorizada para representar a Microsoft Corporation, según Cardona) impugnó la decisión el 23 de mayo, argumentando que el juez de primera instancia había errado en su entendimiento del proceso y justo este miércoles 25 de junio de 2025, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de conocimiento de Armenia, Quindío, puso fin a la controversia y como lo relata el diario Elquindiano.com “en su fallo de segunda instancia, el juzgado decidió confirmar la sentencia de primera instancia. Contra la presente sentencia no proceden recursos. Esta sentencia es definitiva”.

La decisión final de la justicia colombiana reafirma que las empresas que operan en el país están sujetas a su ordenamiento jurídico y no pueden actuar en detrimento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. El enredo se dio además porque cuando el afectado presentaba acciones de tutela “los jueces decían que se le había hecho el derecho de petición a Microsoft Colombia y que el que tenía que responder era el de Estados Unidos y cuando le presentaban los derechos de petición a Microsoft Colombia de allí decían que el contrato lo tenían con Estados Unidos”, pero con varias pruebas Cardona logró demostrar que la de aquí sí representa a la de Estados Unidos y eso, para él, fue lo más importante.

Al ingeniero aún no le devuelven sus archivos, pero actualmente pide la protección de sus derechos fundamentales: el debido proceso, el derecho al trabajo y demás. “Yo presumo que seguirá un proceso para la devolución de mis archivos, pero la línea que se estableció me va a permitir exigirle el cumplimiento de mis demás derechos porque esa información que ellos tienen es mía y me la tienen que devolver”.

Para el ingeniero, que justo está en su último año de derecho, lo importante aquí fue definir que “Microsoft Colombia puede ser accionado pasivamente por las acciones de Microsoft de Estados Unidos y por eso yo puedo demandar a Microsoft Colombia porque Microsoft Corporation Inc. (la de Estados Unidos) me incumplió el contrato, o me está atropellando la ejecución del contrato y yo a partir de eso voy a seguir actuando para que me devuelvan mis archivos”, concluyó Cardona.

EL COLOMBIANO envió un mensaje por WhatsApp a la oficina de Comunicaciones de Microsoft Colombia para conocer algún pronunciamiento sobre este caso, pero aún no ha tenido respuesta.