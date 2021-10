Hace exactamente un mes, Apple lanzó su nuevo iPhone 13. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que es probable que la compañía reduzca la producción de este teléfono, en hasta 10 millones de unidades, debido a la escasez de suministros para la fabricación de este dispositivo.

El gigante estadounidense tenía previsto inicialmente producir 90 millones de unidades de iPhone 13, pero, según Bloomberg, esta cifra bajó a 80 millones. ¿Por qué la decisión? Los proveedores de componentes para procesadores de Apple, Texas Instruments Inc y Broadcomm Inc, no han podido proporcionar los suministros suficientes, informó el mismo medio.

Hay que recordar que Texas Instruments Inc es proveedor de pantallas OLED y Broadcomm Inc le suministra a la compañía tecnológica los componentes inalámbricos de conectividad a la red. La empresa, además, enfrenta escasez de componentes de otros proveedores.

Estos problemas de suministro se enmarcan dentro de la escasez global que afecta a la industria de los semiconductores, los cuales son utilizados para la fabricación de procesadores y que afecta a marcas y dispositivos electrónicos de todo el mundo desde mediados del año pasado.