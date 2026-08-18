Arus se transforma en Henkia y reorienta su operación hacia el negocio de inteligencia artificial en Colombia y América Latina

En medio de esta brecha entre la prueba piloto y el despliegue empresarial, una de las firmas de servicios tecnológicos con mayor trayectoria en Colombia decidió redefinir su modelo de negocio con miras hacia el futuro en el mercado.
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La compañía Arus oficializó el pasado viernes 14 de agosto su transformación hacia Henkia, una marca concebida como un competidor nativo en inteligencia artificial para el mercado latinoamericano.
Y es que casi el noventa por ciento de las organizaciones en la región implementa soluciones basadas en inteligencia artificial; apenas una fracción mínima logra llevar esos proyectos a una escala operativa real.