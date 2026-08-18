Arus se transforma en Henkia y reorienta su operación hacia el negocio de inteligencia artificial en Colombia y América Latina

En medio de esta brecha entre la prueba piloto y el despliegue empresarial, una de las firmas de servicios tecnológicos con mayor trayectoria en Colombia decidió redefinir su modelo de negocio con miras hacia el futuro en el mercado. Le puede interesar: ¿Lo compraría? Este nuevo smartphone combina teclado QWERTY y tecnología moderna La compañía Arus oficializó el pasado viernes 14 de agosto su transformación hacia Henkia, una marca concebida como un competidor nativo en inteligencia artificial para el mercado latinoamericano. Y es que casi el noventa por ciento de las organizaciones en la región implementa soluciones basadas en inteligencia artificial; apenas una fracción mínima logra llevar esos proyectos a una escala operativa real.

El origen del nombre y la trayectoria operacional

El concepto tras la nueva identidad integra el término japonés Henka —referido a la transformación gradual, continua y adaptativa— con las siglas de la inteligencia artificial. Con esto la firma aseguró que busca sintetizar la combinación entre capacidades humanas y automatización avanzada. La empresa comenzó sus operaciones en 1988 bajo la razón social Compuredes, enfocada en la gestión de infraestructura de tecnologías de la información. En 2011 fue adquirida por Grupo Sura y cinco años más tarde adoptó la denominación Arus. Tras ser vendida en 2025 a un fondo de inversión especializado en el sector tecnológico, la organización dio paso a su estructura actual. Actualmente cuenta con 1.650 especialistas, sedes operativas en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, y cobertura en más de 15 países, prestando servicios a más de 300 organizaciones en industrias como banca, comercio minorista, salud y telecomunicaciones.

La visión del negocio y la brecha del mercado

La meta declarada por la dirección es llevar la adopción tecnológica al núcleo operativo de las empresas regionales. “Estamos felices de anunciar esta nueva era, de una historia que inició en 1988 como Compuredes, y que fue pionera del modelo de prestación de servicios de gestión de TI en Colombia. Ahora, como Henkia, es el inicio de una etapa en la que llevaremos la tecnología y la inteligencia artificial al corazón de los negocios de Colombia y América Latina, para ayudarlos a crecer y promover el progreso de nuestra región”, afirmó Mauricio Ferrer, CEO de Henkia. Ferrer explicó el momento estratégico de la compañía: “Arus está en un momento perfecto: es una compañía con una experiencia muy grande, bien posicionada, que ha cumplido su oferta de valor por mucho tiempo y ha generado mucha confianza en sus clientes. Pero el mundo está en un momento de transformación, en el que la inteligencia artificial está generando grandes cambios en todas las empresas, y las organizaciones necesitan quien las ayude a recorrer ese camino de manera confiable y segura. Henkia es la mezcla de la experiencia, el respaldo y la solidez, con la innovación y la capacidad de transformar negocios con esta nueva forma de hacer las cosas”.

Alianzas globales y modelo de ejecución

A diferencia de las consultoras estratégicas o desarrolladores puntuales de código, la propuesta metodológica abarca desde el diagnóstico inicial hasta la operación sostenida en el tiempo. Para soportar su infraestructura, Henkia mantiene un ecosistema de alianzas estratégicas con actores globales como Microsoft, AWS, IBM, Cisco y Huawei. “La inteligencia artificial está cambiando los modelos de negocio, y un modelo de negocio hay que operarlo. Si a eso le sumamos el sustento de una operación robusta de muchos años, que sabe gestionar la misión crítica de las empresas a través de la tecnología, es una mezcla perfecta”, detalló Ferrer. Las proyecciones del sector señalan que el mercado regional de esta tecnología superará los 15.000 millones de dólares en 2026 y aportará cerca de 0,5 billones de dólares al PIB latinoamericano hacia 2030. Sin embargo, frente al 88 % de empresas que declaran usar inteligencia artificial, solo el 6 % la ha escalado con éxito. Respecto a este reto y la filosofía interna de la empresa, Ferrer concluyó: “Henkia es una mezcla de respaldo, solidez y saber operar tecnologías puestas en el negocio, pero también de innovación, agilidad y constante cambio. Eso es realmente lo que Henkia quiere decir. La verdadera ventaja en un entorno cambiante no es transformarse: es no dejar de hacerlo nunca”. También le puede interesar: Cómo funciona la alerta de temblores de Google y así puede activarla en dispositivos Apple Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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