¿Quiénes son los expertos que revisarán el contenido de Facebook?

Ningún miembro de la junta pertenece a la red social ni a ninguna otra empresa de su tipo, en tanto muchos han criticado públicamente la forma en que estas manejan sus problemas jurídicos. El consejo asesor de contenido contrata a sus miembros directamente y estos no son empleados de Facebook, por lo que la red social no puede despedirlos. Esta creó el año pasado un fideicomiso de 130 millones de dólares, completamente separado, que financiará el funcionamiento de la junta y no podrá revocarse.