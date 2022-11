El lunar en este segmento es que no son equipos muy fuertes (en la mayoría de casos) en funcionalidades como la multimedia que incluye cámaras y calidad de la pantalla.

“Estas compañías, muy fuertes en las gamas media y la de entrada, son fieles a su promesa de producir equipos con una buena relación calidad-precio para así responder a las necesidades de las personas que no tienen tanto presupuesto”, dijo Luzardo.

Otro punto que hay que tener en cuenta de este grupo de celulares es que en muchos casos no son actualizables por varios años. Es decir, por no contar con esta posibilidad con el tiempo se vuelven obsoletos mucho más rápido. “No sucede con todos, pero son varios los modelos a los cuales no se les puede actualizar su sistema operativo y que comienzan a generar conflicto con las actualizaciones más recientes de las aplicaciones”.

¿En qué fijarse antes de comprar un gama baja? Más allá de la capacidad de procesamiento (memoria RAM) y el almacenamiento interno para guardar contenido multimedia (fotos y videos), revisar el sistema de cámaras que trae y la calidad y el tamaño de la pantalla.

Aquí algunas opciones que están actualmente disponibles en Colombia: compare para que haga una buena compra según su presupuesto y necesidades.

1- moto e22i de Motorola