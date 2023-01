¿Qué es ChatGPT?

“ChatGPT es un modelo de lenguaje capacitado en un gran cantidad de texto, pero no tiene conocimiento o habilidades fuera de lo que se le ha enseñado. Por lo tanto, no puede responder preguntas que requieran información o habilidades que no se encuentran en su base de datos de entrenamiento. También puede tener dificultades para responder preguntas muy específicas o preguntas que requieren una comprensión profunda del contexto. Si tiene alguna pregunta específica, por favor házmela saber y trataré de responderla lo mejor posible”.

¿Cuáles son tus limitaciones?

“ChatGPT es un modelo de lenguaje altamente avanzado, pero como con cualquier tecnología, tiene algunas limitaciones y desventajas. Algunas de las desventajas de ChatGPT incluyen:

-Bias: ChatGPT ha sido entrenado con un gran conjunto de datos, y como resultado, puede replicar los prejuicios y las desigualdades presentes en esos datos. Esto puede llevar a respuestas poco precisas o inapropiadas en algunos casos.

-Falta de comprensión: Aunque ChatGPT es capaz de generar respuestas coherentes, todavía no tiene una comprensión completa del significado detrás de las palabras y las frases.

Limitaciones en el contexto: Aunque ChatGPT puede manejar una variedad de temas, puede tener dificultades para entender y responder a preguntas complejas o en contextos específicos.

-Problemas éticos: Algunas personas han expresado preocupaciones sobre el uso indebido o malintencionado de modelos como ChatGPT, como la creación de contenido falso o engañoso”.

¿Puedes reemplazar a un periodista?

“ChatGPT es un modelo de lenguaje automatizado que ha sido entrenado con un gran conjunto de texto, incluyendo noticias y artículos periodísticos. Por lo tanto, es capaz de generar texto que se parece a un artículo periodístico. Sin embargo, hay muchas habilidades y conocimientos que un periodista profesional tiene que ChatGPT no tiene, como:

La capacidad de investigar y verificar información antes de publicarla.

La habilidad de entrevistar a fuentes y obtener una variedad de puntos de vista.

La capacidad de analizar y contextualizar la información para proporcionar una comprensión más profunda de un tema.

La habilidad de escribir de manera precisa, clara y objetiva.

La capacidad de aplicar ética periodística.

Por lo tanto, aunque ChatGPT puede generar texto que se parece a un artículo periodístico, no puede reemplazar completamente a un periodista profesional debido a las habilidades y conocimientos que se mencionaron anteriormente”.

¿Qué no puedes responder?

“Como modelo de lenguaje, soy capaz de responder a una amplia variedad de preguntas. Sin embargo, hay algunas cosas que no puedo hacer, como:

1. Acceder a información privada o confidencial sobre individuos o empresas.

2. Ofrecer consejos legales o financieros sin la supervisión de un profesional calificado.

3. Proporcionar información que esté desactualizada o no sea precisa.

4. Realizar tareas que requieren capacidades físicas, como cocinar o limpiar.

5. Tomar decisiones por ti o tomar acción en tu nombre.

6. Predecir el futuro con precisión.

7. Crear contenido original, sólo puedo responder a preguntas basadas en los datos con los que fui entrenado.

8. Preguntas que requieren una comprensión completa del contexto o las intenciones detrás de una pregunta o una conversación.

Es importante tener en cuenta que como modelo de lenguaje automatizado, mi conocimiento esta basado en los datos que se me han dado para ser entrenado, y mi capacidad para responder preguntas está limitada por esos datos”.

¿Puedes escribir un primer párrafo de un libro sobre el padre al estilo de Paul Auster?

“Claro, aquí te dejo un ejemplo de un primer párrafo de un libro sobre el padre, escrito en el estilo de Paul Auster:

‘El padre se había ido y yo me quedé solo, con un vacío que no podía llenar. Era como si una parte de mí se hubiera desvanecido con él, como si hubiera perdido una parte esencial de mi ser. No podía entender cómo alguien que había sido tan presente en mi vida, tan lleno de vida y de personalidad, pudiera desaparecer tan abruptamente. Me preguntaba constantemente qué habría hecho diferente, qué podría haber dicho o hecho para retenerlo a mi lado, pero las respuestas se me escapaban, como si se hubieran evaporado junto con él’”.