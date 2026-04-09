Una colombiana, la encargada de recuperar a los astronautas tras el regreso de Artemis 2: así será el amerizaje en el Pacífico

La misión Artemis 2 ha tenido grandes momentos desde el 1 de abril. Desde un despegue exitoso hasta el sobrevuelo por el lado oculto de la Luna han tenido al mundo entero atentos a la nave Orión y a sus cuatro tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.
Pero este viernes 10 de abril, el trabajo está centrado en el regreso, programado para las 7:07 de la noche –hora colombiana– frente a la costa de San Diego, California.
La colombiana Liliana Villareal es la directora de aterrizaje y recuperación de Artemis 2. La gran responsable de sacar a los astronautas del Océano.