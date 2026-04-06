Así va el sobrevuelo de la parte oculta de la Luna del Artemis 2

Cinco bloques de observación tendrán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en su paso por las zonas de la Luna solo vistas en años anteriores mediante imágenes tomadas por satélites. Hubo un momento muy emotivo cuando comenzó este sobrevuelo. La tripulación propuso designar dos cráteres hasta ahora sin nombre: uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”. Propusieron un segundo nombre, “Carroll”, para otro cráter, que pidieron que fuera bautizado en honor de la difunta esposa del comandante de la misión Reid Wiseman quien murió de cáncer en 2020. “Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”. Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. Hubo lágrimas entre ellos, un momento muy emocionante. “Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Comenzó el sobrevuelo a la parte oculta de la Luna

Los astronautas se dividieron en dos grupos, el primero fueron Wiseman y Hansen, ventanas 2 y 3, quienes tomaban fotos, hacían anotaciones en su portátil y enviaban grabaciones de audio describiendo depósitos oscuros, cráteres y formas, puro trabajo de observación inicialmente. En otra ventana se encontraban Glover y Koch. Puede leer: Artemis II rompe el récord de distancia de Apolo 13 y se convierte en la misión que más lejos ha viajado desde la Tierra Hay un momento en esta observación en que esperan ver a la Luna y la Tierra en el mismo plano. En las descripciones hablan bastante de albedos, que es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar, medida como la fracción de luz que rebota frente a la que recibe. Los astronautas están haciendo las comparaciones topográficas entre el polo Norte y el polo Sur de la Luna. “Hay un bonito cráter en el polo Sur, con bastante cambio de elevación, sombras irregulares a 90 grados, un cambio distintivo en las sombras indicando o una pared muy alta o un cráter muy profundo”, fueron algunas palabras de Victor mientras iba describiendo.

Las descripciones de Victor han sido alabadas por el equipo en Tierra, dado que además nombra constantemente los cráteres que ya estaban identificados y varios detalles nuevos de su observación, pero él mismo anotó que al usar las gafas de lectura se le dificulta quitarse las gafas para ver por la ventana y luego volvérselas a poner para escribir en el portátil que lleva, además porque dentro de Orion van a oscuras. “Esto es un evento agotador para los ojos”, dijo. Pero desde la Nasa explicaron que la visión cambia también al estar en el espacio, “cada detalle, incluso que es difícil mirar por la ventana y volver la vista al equipo portátil PSD es apreciado mientras nos preparamos para futuras misiones”. Glover mencionó que está usando sus gafas porque sus ojos han cambiado un poco, “esto es algo que sucede por un cambio de fluidos de la mitad de tu cuerpo hacia la cabeza y lo hemos visto con los astronautas de la Estación Espacial Internacional”, dijeron en la transmisión. “Cuando miras la Luna, que no se ve en fotografía, hay muchos cráteres nuevos brillantes, la mayoría bastante pequeños”, dijo Cristina ya desde otra ventana. Le puede interesar: Las impresionantes fotografías que han tomado los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la Nasa se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites. Habrá un período de unos 40 minutos durante el sobrevuelo en el que se interrumpirá toda comunicación con Artemis II, cuando los astronautas pasen detrás de la Luna. El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia. La idea es también poder ver un amanecer terrestre. La tripulación ensayó este intercambio de posiciones para esta observación del sobrevuelo de hoy también en Tierra. Por lo que remarcan en la transmisión que todo esto lo entrenaron muy bien antes de partir.

Los astronautas intercambian posición en las ventanas de la nave