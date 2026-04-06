Así va el sobrevuelo de la parte oculta de la Luna del Artemis 2

Cinco bloques de observación tendrán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en su paso por las zonas de la Luna solo vistas en años anteriores mediante imágenes tomadas por satélites.
Hubo un momento muy emotivo cuando comenzó este sobrevuelo. La tripulación propuso designar dos cráteres hasta ahora sin nombre: uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”.
Propusieron un segundo nombre, “Carroll”, para otro cráter, que pidieron que fuera bautizado en honor de la difunta esposa del comandante de la misión Reid Wiseman quien murió de cáncer en 2020. “Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”. Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. Hubo lágrimas entre ellos, un momento muy emocionante.
“Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.