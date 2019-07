Diez logros de la humanidad en 50 años

El mundo contemporáneo puede ser percibido, ante los ojos de algún desprevenido, como el de siempre. No es así. Nunca antes, dice Yuval Harari en Homo Deus (Debate, 2016), el mundo había sido tan sofisticado para solucionar las necesidades humanas ofreciendo el lujo, para muchos, de no preocuparse por la supervivencia. En el 99.9 % del tiempo de la humanidad esto no fue así para nadie (ver cronología).

Desde la llegada del hombre a la Luna (20 de julio de 1969) el mundo cambió de manera acelerada,

Es innegable que aún no hay equidad, que se mueren niños por desnutrición y que no todos tienen un hogar, por eso “hay una mirada mixta sobre las grandes conquistas científico tecnológicas y la imagen brutal que nos devuelve la condición humana”, dice el historiador Óscar Almairo García, profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Sigue Almairo: “Sin duda hay que reconocer, en términos de progreso: el conocimiento del entorno natural y biótico en el que vivimos, el control de enfermedades, etcétera, pero por otro lado la cuestión es que todas esas conquistas están resolviendo el gran interrogante de hacia dónde están marchando los humanos y sobre todo si ellos tiene o no un control sobre esos cambios... sobre cuáles son los grandes logros hay poco que discutir, ahí están, el problema es quién los está controlando y hacia dónde apuntan”.

Desde la composición de la atmósfera hasta cambios a gran escala en el paisaje han sido transformados por el hombre, quien también es el responsable directo de la desaparición de especies como cita Yuval Harari.

Con el tiempo (ver cronología) el conocimiento y la manera de conservarlo ha crecido exponencialmente. Un estudiante promedio -depende dónde sea- puede conocer más datos sobre el universo que el mejor escolar de hace 200 años.

Aún en medio de dualidades son los humanos los que iluminaron la noche y pusieron a gente en el espacio en cajas de metal, caminaron en la Luna, enviaron robots en control desde la Tierra a otros planetas, y han mirado al pasado del universo con la ayuda de grandes ojos mecánicos.

Además de pisar la Luna, estos son algunos de los logros del último cincuentenio según Santiago Vargas ( Doctor en astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias y vinculado al Observatorio Astronómico Nacional de Colombia) y Alfredo Jaramillo (coordinador del pregrado en ingeniería oceanográfica de la Facultad de ciencias del mar de la U.de A.).