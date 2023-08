Impactante: así luce el primer cinturón de radiación observado fuera del sistema solar

Para generar un campo magnético, el interior de un planeta debe estar lo suficientemente caliente como para tener fluidos conductores de electricidad, que en el caso de la Tierra es el hierro fundido en su núcleo. En Júpiter, el fluido conductor es hidrógeno bajo tanta presión que se vuelve metálico. El hidrógeno metálico probablemente también genera campos magnéticos en las enanas marrones, dijo Kao, mientras que en el interior de las estrellas el fluido conductor es hidrógeno ionizado.

La enana ultrafría conocida como LSR J1835+3259 era el único objeto en el que Kao confiaba que proporcionaría los datos de alta calidad necesarios para resolver sus cinturones de radiación.

“Ahora que hemos establecido que este tipo particular de emisión de radio de bajo nivel y estado estacionario traza cinturones de radiación en los campos magnéticos a gran escala de estos objetos, cuando vemos ese tipo de emisión de enanas marrones, y eventualmente de gas exoplanetas gigantes: podemos decir con más confianza que probablemente tengan un gran campo magnético, incluso si nuestro telescopio no es lo suficientemente grande como para ver su forma”, dijo Kao, y agregó que espera con ansias cuando el Next Generation Very Large Array, que actualmente está siendo planificado por el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), puede generar imágenes de muchos más cinturones de radiación extrasolar.