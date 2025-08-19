“Es una serie que exalta la latinidad”: el actor mexicano Jaime Camil habla su papel en Acapulco

Si no ha visto Acapulco, la comedia que ya lleva tres temporadas en Apple TV+, ha perdido el chance de reírse de lo lindo con una historia muy latina narrada de manera bilingüe bajo el genio creador del mexicano Eugenio Derbez, actor ganador de premios Emmy y SAG.
La plataforma acaba de estrenar la cuarta y última entrega que tendrá 10 episodios que irán cada miércoles hasta el 17 de septiembre.
EL COLOMBIANO conversó con Jaime Camil, el actor mexicano de 52 años quien interpreta a Alejandro Vera, el hermano de uno de los hombres más ricos de México y nuevo copropietario de Las Colinas, el resort en el que se desarrolla esta divertida historia.