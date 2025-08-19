Luis Díaz abrió su corazón y habló de su primer título y gol con Bayern Munich

Tras lograr su primer gol y primera corona con el Bayern Munich, el guajiro Luis Díaz concedió una entrevista en exclusiva para ESPN, en la que dio detalles de su llegada al club alemán y sus sueños con la Selección Colombia.
Díaz sostuvo que “la verdad me siento muy feliz, como dices, fue mi primer gol, el primer trofeo con el equipo, así que todo lo sucedido el fin de semana es maravilloso”.
De igual forma, mencionó que “era lo que soñaba, llegar al club y cosechar grandes cosas, por eso siempre estaré dispuesto para dar lo mejor de mí, que es lo que hago siempre”.