Lávese los dientes para cuidar su corazón

Desde que se empezó a conocer el código genético de las bacterias, se han identificado relaciones que los investigadores aún no entienden del todo. En la Universidad del Valle, así como en la Javeriana de Cali, dos grupos de investigación, el de Medicina periodontal y el de Ciencias básicas aplicadas a la clínica, se dedican a estudiar conexiones entre las enfermedades orales y las sistémicas (que afectan a todo el cuerpo).

Estos bacilos entéricos grannegativos llegan a la boca – al menos a la de los colombianos–, a través de la contaminación del cepillo dental alojado en el baño. Estas pueden recorrer hasta un metro de distancia para establecerse en la boca.

“El haberlos encontrado en las válvulas en ese estudio no significa que aseguramos que hayan migrado directamente desde la boca como plantea nuestra hipótesis y la de algunas investigaciones previas”, aclara Moreno. Y dice que no pueden correlacionar con seguridad porque para ello se requieren más exploraciones y tendrían que hacer análisis para saber si es la misma bacteria que estaba en la boca del paciente fue la que llegó al corazón. Un asunto complicado teniendo en cuenta que un individuo no presenta una sola condición y sus hábitos de vida son diversos.

“Sin embargo, sí es un hallazgo bastante interesante que nos puede llevar a pensar que dejar el cepillo en el baño podría generar un daño en la cavidad oral, porque puede contaminar mi boca con estos microorganismos e incluso ser un riesgo para infectar otros tejidos”.