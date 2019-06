¿Los físicos lograron retroceder el tiempo?

Pero en la mecánica cuántica –descripción de la naturaleza a escalas diminutas–, Zuluaga dice que “no hay tiempo”. De hecho, aclara, “pueden haber sistemas que coexistan en el futuro y en el pasado, pero el problema es que esos sistemas no se pueden reproducir fácilmente en un laboratorio porque los efectos cuánticos tienen la característica de que ocurren en la más increíble soledad de las partículas y en el mundo macro la soledad no existe; casi todas las partículas están relacionadas”.

E Hincapié resalta que lo importante para los “ciudadanos que andamos en metro” es entender que ya se están escribiendo cálculos ya no solo para los computadores clásicos de unos y ceros sino para máquinas cuánticas que no funcionan con bits de unos y ceros como la computación normal sino con qubits, donde cada bloque de información tiene la probabilidad de un 1 y de un 0 a la vez. “El solo hecho de escribir programas para simular cosas en este tipo de computadores es un logro impresionante de la humanidad porque estamos presenciando un salto en cuanto a las simulaciones y a la computación misma”, concluye.

Definir la naturaleza del tiempo ha sido uno de los problemas más grandes de la física.

Mejor agáchese si pregunta a físicos de diferentes áreas sobre su naturaleza. “Vuelan cosas, las discusiones que se hacen son lindísimas”, anota jocosamente Hincapié.

Después de Isaac Newton la física clásica convirtió al tiempo en un simple número, pero esto empezó a revaluares con los trabajos de Einstein que planteó que el tiempo hacía parte de un todo y luego también cambió con los estudios de la física de los átomos.

Según la física, dice Zuluaga, esta propiedad cruel e inmutable del universo llamada flecha del tiempo es fundamentalmente una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica que dicta que los sistemas siempre tenderán a desordenarse con el tiempo.

Esta ley aceptada por todos define la existencia de una direccionaldad del mundo. Y continúa: “Si el mundo no evolucionara naturalmente hacia estados más desordenados, no habría diferencia entre el futuro y el pasado. Nos parecería muy raro vivir en un universo donde no hubiese diferencia entre el futuro y el pasado, pero como estamos hechos de muchos átomos, existe esa diferencia entre el pasado y el futuro. Y existe no solo en la física sino en la cultura, por ejemplo, cuando se piensa en la idea de progreso y se imagina lineal. Ese tiempo lineal es producto de esa ley natural que dice que las cosas se van desordenando”.

A mediados del siglo XX surgió la teoría cuántica que volvía a poner en duda esa concepción del tiempo.

La cuántica tiene cerca de 100 años, está en su infancia. Pero la Ley de Moore dice que cada año y medio se duplica la capacidad de procesamiento de los equipos electrónicos (computadores, celulares, televisores) y disminuye su tamaño. Así que la barrera del tamaño mismo del átomo parece cerca: el salto cuántico.

Es fantástico pensar en viajes en el tiempo al pasado, pero el futuro parece atractivo y está a la mano.