Este colombiano fue elegido por el Vaticano para explorar las galaxias con el telescopio más potente del mundo

“Yo realicé mi pregrado en física en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, y luego participé en un internship con la red de estudiantes de astronomía colombianos. En ese espacio establecí colaboraciones con otros estudiantes y profesores colombianos a nivel mundial.

Uno de ellos, en Brasil, me permitió establecer una colaboración que me llevó a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, donde actualmente realizo mi maestría. Mis proyecciones son, con las colaboraciones que me pueda brindar también el Vaticano, preparar mi viaje para el doctorado”.