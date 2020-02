El popó de los hipopótamos de la hacienda Nápoles afectaría el agua de la mitad del país

una opción que no se considera en el país: habilitar su cacería

Si los hipopótamos se están extinguiendo en África, algunos dirán que sería contradictorio eliminarlos de Colombia...

“Hay una intuición bioética que hace que la gente considere que no se debe matar a un animal que no está haciendo daño aparentemente. En otros países hay políticas para determinar si la mejor opción es controlarlos con cacería, pero en Colombia aún no se resuelve el debate bioético”.

¿Hay tiempo para pensar en las otras opciones?

“Hay que tomar una decisión rápida por la tasa de crecimiento que actualmente implica un aumento anual de 6 individuos. Pero este asunto no solo debe estar en manos de Cornare. Este es un problema que debe preocupar al país. Esto debería tener una trascendencia realmente nacional, porque afecta a la mitad del país. Toda la cuenca del Magdalena se vería afectada por la presencia de ellos”.

*Nelson Aranguren Riaño, Ph.D. experto en Biodiversidad y Conservación.