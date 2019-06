La ciencia devela por qué los perros enternecen

El resultado es que finalmente los perros adquirieron gradualmente un nuevo músculo de la frente llamado Levator anguli oculi medialis , o LAOM. Bridget Waller, directora del Centro de Psicología Comparativa y Evolutiva de la Universidad de Portsmouth, le dijo al diario The Guardian: “Prestamos mucha atención a las caras, son significativas para nosotros y esta expresión hace que los perros se vean juveniles y tristes induce una respuesta de crianza. Es un factor tierno”.

Los investigadores citan en su estudio: “Un músculo responsable de elevar intensamente la ceja interior está presenta uniformemente en los perros, pero no en los lobos”. También dicen en el artículo publicado el 17 de junio de 2019 que la expresión implorante tuvo tanto poder sobre los humanos durante 33,000 años de domesticación canina que “la preferencia por los perros que podrían lograr la apariencia guió la evolución de sus músculos faciales”.

La mirada de un perro a un ser humano puede formar un profundo vínculo. Y esto parece responder a la domesticación que cambió no solo su comportamiento sino sus características anatómicas. De acuerdo a un nuevo trabajo científico publicado en PNAS la domesticación transformó la anatomía muscular facial de los perros específicamente para la comunicación facial con humanos . Y esto es destacable porque, lo dice otra investigación de Science (2002) , “es una habilidad que ningún otro animal tiene”.

La metodología para investigar cómo se desarrolló la apariencia en los perros partió de adquirió cadáveres de lobos y perros de taxidermistas y organizaciones estatales de Estados Unidos, con el fin de hacer disecciones a seis perros (un chihuahua, un labrador, un sabueso, un pastor alemán, un husky siberiano y un mestizo).

No se mataron animales para la investigación y con este trabajo encontraron que todos tenían el músculo LAOM. Pero en los cuatro lobos estudiados, faltaba el músculo, a excepción de pocas fibras musculares. Dado que todos los perros se derivan de lobos, la comparación sugiere que LAOM surgió en el proceso de domesticación.

Luego y con el fin de revisar si los perros y lobos tienen diferentes músculos sobre los ojos y si variaban sus expresiones filmaron a los animales. Grabaron 27 perros (C. familiaris o perros domésticos) y nueve lobos (C. lupus conocidos como lobos gris). Las imágenes fueron revisadas por un especialista capacitado que, según narran, no se informó sobre la hipótesis de los científicos. El especialista registró cuando los animales expresaron los ojos de los cachorros y clasificó su intensidad en una escala de cinco puntos.

Los perros sacaron la cara triste con mayor frecuencia que los lobos, pero el hallazgo más sorprendente fue la intensidad de las expresiones. Si bien los perros y los lobos produjeron expresiones de “baja intensidad”, solo los perros parecen haber armado la apariencia y logrado lo que los científicos clasificaron como “expresiones de alta intensidad”. Darwin estaría complacido.

