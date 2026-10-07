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Semana Mundial del Espacio: qué es, por qué Google cambió su apariencia y hasta Pikachu viajó al espacio

La Semana Mundial del Espacio 2026, que se celebra del 4 al 10 de octubre, tiene como lema “Revolución de los Cohetes” y busca acercar la ciencia espacial al público.

  • El nuevo doodle de Google y las fotografías de Pikachu en el espacio son dos iniciativas para celebrar la Semana Mundial del Espacio 2026. FOTO: Captura de pantalla / Tomada de @europeanspaceagency en Instagram.
    El nuevo doodle de Google y las fotografías de Pikachu en el espacio son dos iniciativas para celebrar la Semana Mundial del Espacio 2026. FOTO: Captura de pantalla / Tomada de @europeanspaceagency en Instagram.
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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Una nebulosa con tonos rosas, amarillos y azules apareció esta semana en las pantallas de las millones de personas que cada día utilizan Google para sus búsquedas en internet. Esta ilustración muestra la Nebulosa Rosebud y está allí como parte de la conmemoración de la Semana Mundial del Espacio 2026.

Esta imagen está basada en la fotografía que recién publicó el telescopio James Webb de la NASA de esta enorme nube de gas y polvo ubicada a 3.300 años luz de la Tierra. Situada en la constelación de Cefeo, esta nebulosa alberga cientos de estrellas y se caracteriza por su brillo en tonos rosa y rojo.

Lea: El belga Francis Halzen gana el Nobel de Física por detectar partículas fantasmales de fuera de la galaxia

El nuevo doodle de Google se suma al festejo de esta celebración internacional que tiene el propósito de destacar la contribución de la ciencia y la tecnología espacial al desarrollo de la humanidad. La Semana Mundial del Espacio va del 4 al 10 de octubre de cada año y comenzó a realizarse desde el 6 de diciembre de 1999, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas expidió una resolución para hacerla oficial.

Además de resaltar la importancia de la ciencia espacial, otros de sus objetivos son inspirar a jóvenes para acercarse a este mundo, apoyar los programas espaciales de los diferentes países y educar al público general sobre los grandes descubrimientos que han hecho hombres y mujeres sobre el espacio.

A pesar de que anualmente las metas sean las mismas, lo que cambia año a año es la temática central de la Semana Mundial del Espacio. Como explica la ONU en su sitio web, el Consejo de Dirección de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio es el encargado de elegir una temática que utilizarán organizaciones públicas y privadas para organizar su agenda científica, formativa y cultural durante los siete días del evento.

La conmemoración se realiza entre estas dos fechas para coincidir con el aniversario de dos hitos de la historia espacial.

Uno de ellos es el lanzamiento del Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957, el primer satélite artificial de la historia enviado al espacio por la Unión Soviética, dando inicio a la Era Espacial. Esta esfera de 58 centímetros de diámetro orbitó durante tres semanas antes de que se agotaran sus baterías y completó 1.400 revoluciones alrededor de la Tierra antes de desintegrarse en la atmósfera el 4 de enero de 1958.

Y el otro es la firma del Tratado del Espacio Exterior, que comenzó a funcionar el 10 de octubre de 1967. Este acuerdo, firmado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, estableció, entre otras disposiciones, la prohibición de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el espacio, en la Luna o en cualquier cuerpo celeste. También determinó que los astros no pertenecen a ningún país en específico.

En 2026, el lema oficial de la Semana Mundial del Espacio es “Revolución de los Cohetes”, una temática que destaca cómo los cohetes reutilizables, la participación de empresas privadas y los nuevos sistemas de lanzamiento están reduciendo costos y transformando el acceso al espacio.

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Para conmemorar estas fechas, museos, planetarios, universidades y otras organizaciones realizan eventos para acercar a sus asistentes a los misterios del universo. En Medellín, una manera de celebrar la Semana Mundial del Espacio es asistir a las actividades que programan cada semana el Parque Explora o el Planetario de Medellín.

Por ejemplo, este viernes a las 6:00 de la tarde, el Planetario de Medellín realizará El cielo esta noche: 100 mil años para atravesar la Vía Láctea, un recorrido por las escalas del cosmos con Saturno como protagonista y Mercurio. La actividad gratuita también permitirá reconocer constelaciones de animales alados, como Pegaso, el Cisne, Aquila y Phoenix, además de Hércules, Perseo, Andrómeda, Escorpio y Orión, en su eterna persecución entre las estrellas.

A nivel internacional, marcas y compañías públicas también han desarrollado iniciativas en el marco de esta celebración. Es el caso de la Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company International (TPCI), que colaboraron para enviar un peluche de Pikachu a la Estación Espacial Internacional entre abril y junio de 2026. Las fotografías de este viaje fueron compartidas recientemente.

Siga leyendo: “Merecemos estar en la historia del firmamento”: el astrofísico que puso a Colombia en el cielo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se celebra la Semana Mundial del Espacio 2026?
La Semana Mundial del Espacio se celebra del 4 al 10 de octubre de 2026, como ocurre cada año. Estas fechas conmemoran el lanzamiento del Sputnik 1, ocurrido el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del Tratado del Espacio Exterior, el 10 de octubre de 1967.
¿Cuál es el lema de la Semana Mundial del Espacio 2026?
El lema de la Semana Mundial del Espacio 2026 es “Revolución de los Cohetes”, una temática dedicada a los cambios que están produciendo los cohetes reutilizables, la participación de empresas privadas y los nuevos sistemas de lanzamiento en el acceso al espacio.
¿Qué actividades se pueden hacer en Medellín durante la Semana Mundial del Espacio 2026?
En Medellín, una de las opciones para participar en la celebración es consultar las actividades programadas por Parque Explora y el Planetario de Medellín. La noticia no especifica cuáles eventos están programados específicamente para esta edición de la Semana Mundial del Espacio.
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