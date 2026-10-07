A doña Gloria la arrollaron dos adolescentes en una moto en La Milagrosa, Medellín: la comunidad quemó el vehículo

Gloria Elena Agudelo, Osorio de 70 años, salía de su clase de gimnasia en el barrio La Milagrosa, de Medellín, y cuando cruzaba la calle, dos menores de edad en una motocicleta, a alta velocidad, se la llevaron a su paso, ocasionándole la muerte en el sitio. La comunidad, indignada por el siniestro, comenzó a agredir a los motociclistas y quemó el vehículo. Los hechos ocurrieron a las 9:46 de la noche del pasado martes en la carrera 29 con la calle 41, a pocos metros del parque de este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), en el oriente de Medellín. Tras la fuerza de este golpe, doña Gloria falleció en el sitio. Los motorizados resultaron lesionados por las consecuencias de la caída y los posteriores golpes de la comunidad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “en articulación con las autoridades se harán los procedimientos correspondientes con los menores de 15 años que estuvieron implicados en este accidente y, si se presentó una conducta irregular, se procederá con toda la rigurosidad de la ley”. En cuanto al origen del accidente, surgieron varias versiones de la comunidad, las cuales son investigadas por las autoridades. La primera de ellas es que estarían, presuntamente, vinculados con un hurto, y la segunda, que estarían participando en piques ilegales en esa zona. Entérese: Asciende a cinco el número de muertos en accidente vial ocurrido en sector de Urabá Según un video que se hizo viral en redes sociales, doña Gloria estaba cruzando por la cebra de la carrera 29 para dirigirse hacia su vivienda, cuando la moto en la que iban los dos adolescentes pasaba a alta velocidad, incluso estando cerca de impactar contra otra motocicleta que estaba pasando por la calle 41. Los menores que fueron agredidos son atendidos en centros asistenciales de la ciudad debido a las lesiones que sufrieron en la cara y algunas partes del cuerpo, producto del siniestro y de la posterior golpiza por parte de más de una decena de personas.

Los investigadores de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, de la mano con la Policía Metropolitana y la Fiscalía, avanza en las investigaciones para tratar de determinar si hay algún agravante para proceder penalmente con los implicados o si solamente se les investiga por siniestro vial. Doña Gloria era una persona muy querida en este barrio del oriente de la ciudad, recordada por su carisma y amabilidad con sus vecinos, situación que dio pie a la indignación por parte de la comunidad luego de este grave accidente. Le puede interesar: Motociclista aparentemente borracho provocó choque en Santa Mónica, Medellín: hubo un muerto y un herido Sus familiares señalaron que esta mujer había cumplido sus 70 años en agosto pasado y vivía con sus hermanas en la vivienda a la cual se dirigía antes del siniestro vial. No había dejado hijos, pero muchos habitantes del barrio la sintieron siempre como una mujer cercana.

En cuanto al accidente, los vecinos del sector pidieron una mayor intervención por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, debido a que muchos peatones se han visto en peligro por cuenta de los vehículos que transitan por este corredor a alta velocidad. Con la muerte de esta adulta mayor, este año se contabilizan 237 fallecimientos en las vías de la ciudad, 24 casos más que los casos más de los ocurridos en 2025. De las víctimas, 55 son personas mayores de 60 años y 93 eran peatones.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué pasó con Gloria Agudelo en el barrio La Milagrosa de Medellín?

Gloria Agudelo, de 70 años, murió luego de ser atropellada por una motocicleta en la que se movilizaban dos menores de edad, cuando cruzaba la calle por una cebra.

2. ¿Dónde ocurrió el accidente que dejó muerta a Gloria Agudelo?

El siniestro ocurrió en la carrera 29 con la calle 41, cerca del parque del barrio La Milagrosa, en la comuna 9 (Buenos Aires) de Medellín.

3. ¿A qué hora ocurrió el accidente en La Milagrosa?