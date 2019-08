¿Un planeta habitable tiene vida?

A un año de su lanzamiento el cazaplanetas de la Nasa, el Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ya encontró su primera supertierra en la zona de habitabilidad. Hasta ahora ha detectado cerca de 600 planetas por fuera del sistema solar girando alrededor de otras estrellas.

Astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de La Laguna, ambos en España, anunciaron el descubrimiento del sistema solar GJ 357 a finales de julio en la revista Astronomy & Astrophysics. En su estudio registraron que este cuenta con un diminuto sol enano tipo M, –aproximadamente un tercio del tamaño del Sol–, y alberga tres planetas, uno de los cuales sería rocoso y se encontraría en la zona habitable de ese sistema: GJ 357 d.

La coautora del estudio, Diana Kossakowski, lo confirmó en en boletín oficial de la Nasa.

Estar en la zona de habitabilidad, un concepto astronómico, no significa que se haya encontrado vida sino que se cumplen algunas condiciones que permiten al agua líquida fluir: el componente fundamental de todas las formas de vida.

Las más importantes de estas condiciones indican, según las nuevas estimaciones de Ravi kumar Kopparapu y sus colegas en The Astrophysical Journal Letters (mayo de 2014), que para que se encuentre en esta exclusiva región el cuerpo planetario debe estar a la distancia adecuada de la estrella para no achicharrarse o congelarse (máximo 1,6 unidades astronómicas –como Marte del Sol y como GJ 357 d de su estrella, GJ 357–), y el flujo de radiación permita la presencia de agua. En el caso de este nuevo planeta es 0,3 8. Venus, del Sistema Solar, recibe 1,7 radiación del Sol y GJ 357 c y b entre 4,4 y 13 veces la irradiación que la Tierra recibe del Sol.