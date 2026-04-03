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Las impresionantes fotografías que han tomado los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

Dos imágenes tomadas desde la nave espacial Orión le están dando la vuelta al mundo. Estas son las primeras fotografías de la Tierra tomadas por los astronautas de la misión Artemis II.

  • La fotografía fue compartida por la NASA este viernes 3 de abril de 2026. FOTO: Reid Wiseman / NASA
    La fotografía fue compartida por la NASA este viernes 3 de abril de 2026. FOTO: Reid Wiseman / NASA
  • El astronauta de la Nasa y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026. FOTO: Reid Wiseman / Nasa
    El astronauta de la Nasa y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026. FOTO: Reid Wiseman / Nasa
  • Esta es la otra fotografía tomada por Wiseman desde Orión. FOTO: Reid Wiseman / NASA
    Esta es la otra fotografía tomada por Wiseman desde Orión. FOTO: Reid Wiseman / NASA
El Colombiano
El Colombiano
03 de abril de 2026
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Este viernes, la Nasa compartió las primeras imágenes tomadas por los astronautas que hacen parte de Artemis II, la misión que llevará a un grupo de cuatro astronautas a sobrevolar la Luna.

Las dos fotografías publicadas fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, con la cámara de una tablet. En ambas se puede observar la Tierra, pero desde distintos ángulos y enfoques.

Lea: NASA da luz verde a tripulantes de Artemis II: los astronautas encienden motores hacia la Luna

En la primera de ellas se puede observar la Tierra completa como un punto azul en medio de la inmensidad del universo. Para muchos, esta fotografía ha sido un recordatorio de lo pequeño que es nuestro mundo y de la grandeza en la que está contenido.

Por su parte, el centro de control de la misión de la Nasa en el Centro Espacial Johnson, en Houston, la ha definido como un recordatorio de que seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más.

El astronauta de la Nasa y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026. FOTO: Reid Wiseman / Nasa
El astronauta de la Nasa y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión el 2 de abril de 2026. FOTO: Reid Wiseman / Nasa

La fotografía fue tomada por Wiseman desde la ventana de la nave espacial Orión este jueves 2 de abril luego de completar la maniobra de inyección translunar, en la que ganaron la fuerza necesaria para salir de la órbita terrestre y viajar en dirección a la Luna.

El punto marrón es el continente africano y al fondo, arriba, se pueden ver además las auroras boreales como tenue resplandor verde.

Y la otra imagen también muestra la Tierra, pero esta vez solo una parte de ella. En la foto puede verse la ventana de la nave y cómo se asoma un pedacito de nuestro planeta.

Esta es la otra fotografía tomada por Wiseman desde Orión. FOTO: Reid Wiseman / NASA
Esta es la otra fotografía tomada por Wiseman desde Orión. FOTO: Reid Wiseman / NASA

“Tras haber disfrutado de vistas increíbles del planeta Tierra, viéndolo entero a través de la ventana, saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más.

Sabía que eso era lo que veríamos. Pero nada te prepara para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, con el resplandor de la Luna por la noche, con el hermoso rayo del atardecer. Y saber que vamos a tener vistas similares de la Luna... Estoy realmente emocionada”, dijo Christina Koch, una de las tripulantes de Orión durante una transmisión en vivo realizada el 2 de abril, día en que se tomaron las fotografías.

Además de Wiseman y Koch, la tripulación está conformada por Victor Glover y Jeremy Hansen, el único astronauta de la Agencia Espacial de Canadá.

Este jueves, después de que se tomaran las fotografías que le han dado la vuelta al mundo, Orión encendió su motor en un proceso que duró 5 minutos y 50 segundos. Esta es la primera vez, desde el Apolo 11 en 1972, que un grupo de seres humanos inicia su camino para salir de la órbita terrestre y dirigirse a la Luna.

En el día 6 de la misión se pronostica que comience el sobrevuelo y la observación lunar, y que también se alcance el récord de la mayor distancia que un humano ha viajado por fuera de la Tierra. En ese momento, los astronautas podrán tener acceso a la cara oculta del satélite natural y tomarán imágenes que servirán para las próximas fases de Artemis.

Después, entre los días 7 y 10, se espera que comience el regreso a casa, donde, con lo aprendido en esta fase, se pondrá en marcha el plan para llevar al hombre a la superficie de la Luna en 2028.

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