La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mundo y el campo de la creación artística no es una excepción. Cada vez son más los artistas que utilizan la IA para crear obras de arte, música, literatura. Esto plantea un nuevo desafío para el derecho de autor que debe adaptarse a esta nueva realidad.

Esta tecnología emergente no solo asiste en la creación artística, sino que también plantea desafíos significativos en el ámbito legal, especialmente en lo que respecta a los derechos de autor.

En Colombia no existe jurisprudencia sobre los derechos de autor de obras creadas por la IA. Sin embargo, hay algunas decisiones judiciales que puedenser relevantes para este tema en otras jurisdicciones.

El 18 de agosto de 2023, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una decisión judicial federal sin precedentes en el caso Thaler vs. Perlmutter, et al., declarando que las obras generadas íntegramente por inteligencia artificial no son susceptibles de protección por derechos de autor, por falta de autoría humana.

Por su parte, en el caso de Robert Lecourt vs. Google, del 29 de marzo de 2023, el tribunal de apelaciones de París dictaminó que una obra generada por un algoritmo de aprendizaje automático no es una obra original y, por lo tanto, no está protegida por derechos de autor.

Finalmente, en el caso OpenAI vs. Epic Games, del 2 de junio 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dictaminó que una obra generada por un chatbot no es una obra original y, por lo tanto, no está protegida por derechos de autor.

Según Lola Kandelaft, los derechos de autor en las obras creadas con ayuda de la IA plantean una serie de retos jurídicos en cuanto a factores como ‘La determinación del autor de la obra’.

Hasta la fecha los tribunales a nivel internacional han sido consistentes en rechazar la posibilidad de otorgar derechos a la IA. Sin embargo, esta situación podría cambiar en el futuro, a medida que la IA siga desarrollándose.

Otro de los factores son ‘La protección de los derechos morales del autor’.

Los derechos morales del autor son derechos inalienables, que protegen la integridad de la obra y el derecho del autor a ser reconocido como autor.

En el caso de las obras creadas con ayuda de la IA, puede ser difícil determinar quién es el autor de la obra y quién tiene derecho a ejercer los derechos morales.