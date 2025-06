Santos busca desligarse de Petro y choca con viejos aliados: “Ahí tiene de alcahueta a Benedetti”

De fondo persiste una discusión política frente a lo que opositores como el también expresidente Álvaro Uribe Vélez han llamado el ‘petrosantismo’. Lo anterior, en referencia a la supuesta alianza no formal entre Santos y Petro que supuestamente le permitió a este último llegar al poder 2022, pero que ahora –en las postrimerías del “Gobierno del Cambio”– parece haberse fracturado y estar herida de muerte.

“No existe”, ha insistido el nobel de Paz, calificándolo como una calumnia. Apenas ayer, Santos insistió en que nunca ha estado marcado con este Gobierno. “Es un invento de algunos”. En esa línea, negó que hubiese votado por el hoy jefe de Estado y ratificó su independencia: “Nunca he estado del lado, apoyando o haciendo parte del Gobierno. He estado independiente, no he estado metido en política”, afirmó.

Previamente, en una entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Santos admitió que el entonces candidato Petro lo buscó para apoyar su candidatura; sin embargo, negó que hubiese dado su respaldo e incluso, sostuvo que se limitó a darle un consejo: que lo pensara dos veces antes de darle juego a Benedetti, advirtiendo que sería su “talón de Aquiles”.