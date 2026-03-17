Tras salida de socios, Elon Musk admite que “no construyó bien” su empresa de IA y la va a refundar

El director ejecutivo de xAI, Elon Musk, ha trasladado que está reconstruyendo la compañía de desarrollo de inteligencia artificial (IA) “desde los cimientos”, tras los recientes despidos y dimisiones por parte de algunos cofundadores, de manera que solo dos de los once socios que comenzaron el proyecto continúan trabajando junto a Musk. La compañía de IA a cargo de Grok se lanzó inicialmente en 2023 como una alternativa a OpenAI con ChatGPT, con un equipo conformado por ejecutivos que anteriormente habían trabajado en firmas como Google o Microsoft y con personalidades académicas de relevancia, todo ello liderado por Elon Musk.

Desde entonces, los cofundadores que iniciaron xAI han ido abandonando la empresa, tanto con despidos como con dimisiones ocurridas a lo largo de estos tres años. Las más recientes han tenido lugar la semana pasada, con la salida de uno de los cofundadores de xAI y responsable de producto de generación de imágenes, Guodong Zhang, así como el ingeniero Haotian Liu, que trabajaba con Zhang.

Estas salidas se suman a las de otros once ingenieros sénior de xAI, incluidos los cofundadores Yhuai (Tony) Wu y Jimmy Ba, ocurridas el pasado mes de febrero, que han provocado incertidumbre a cerca de xAI y su hoja de ruta. Como resultado, actualmente, solo dos de los once fundadores originales de la tecnológica, Manuel Kroiss y Ross Nordeen, continúan trabajando en la compañía de IA, además del propio Elon Musk, según han recogido medios como TechCrunch y Bloomberg. En este marco, el directivo ha explicado ahora a través de una publicación en X que está reconstruyendo xAI “desde los cimientos”, dado que la compañía “no se construyó bien la primera vez”. Se trata de una reconstrucción igual que la que ya llevó a cabo con Tesla, como ha especificado. Musk ya compartió sus planes de reestructuración tras la salida de los ingenieros y cofundadores en febrero, cuando alegó que “a medida que una empresa crece” la estructura debe evolucionar. “Esto requirió separarnos de algunas personas”, manifestó entonces el directivo en una publicación en X. Concretamente, el director explicó durante una reunión general recogida por The New York Times que esta reestructuración se está llevando a cabo a causa de que la compañía de IA ha alcanzado “cierta envergadura” y se está dirigiendo a que sea “más eficaz a esta escala”. Cuando esto sucede, “hay personas que se adaptan mejor a las primeras etapas de una empresa y menos a las etapas posteriores”, sentenció.