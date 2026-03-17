Tras salida de socios, Elon Musk admite que “no construyó bien” su empresa de IA y la va a refundar

El director ejecutivo de xAI, Elon Musk, ha trasladado que está reconstruyendo la compañía de desarrollo de inteligencia artificial (IA) “desde los cimientos”, tras los recientes despidos y dimisiones por parte de algunos cofundadores, de manera que solo dos de los once socios que comenzaron el proyecto continúan trabajando junto a Musk.
La compañía de IA a cargo de Grok se lanzó inicialmente en 2023 como una alternativa a OpenAI con ChatGPT, con un equipo conformado por ejecutivos que anteriormente habían trabajado en firmas como Google o Microsoft y con personalidades académicas de relevancia, todo ello liderado por Elon Musk.