¿Miedo por la IA? Google detuvo Gemini 4 Argon

“Lanzar de forma segura capacidades de frontera de este nivel exige un enfoque gradual”, escribió Koray Kavukcuoglu, el arquitecto en jefe de IA de Google, en una entrada de blog en la que anunció el modelo.

Google indicó que está dando voluntariamente al gobierno de Estados Unidos acceso anticipado al modelo y que recopilará comentarios de los evaluadores antes de que esté disponible para el público general.

Este despliegue cauteloso refleja la estrategia de su competidor Anthropic, que ha mantenido su modelo más avanzado, Claude Mythos Preview, restringido a un pequeño número de organizaciones de confianza.

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Washington obligó brevemente a Anthropic a suspender el acceso a sus modelos Claude Mythos y Claude Fable, lanzados públicamente en junio, y desde entonces ha establecido un proceso voluntario para evaluar los modelos de IA más potentes antes de su lanzamiento.

El anuncio se produjo un día después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a los principales dirigentes del sector, entre ellos Dario Amodei (Anthropic) y Sundar Pichai (Google), donde firmaron un acuerdo voluntario en el que se comprometieron a vigilar los riesgos de sus propios sistemas de IA.