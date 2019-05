¿Podrá Huawei con un nuevo sistema operativo?

El problema más grave que enfrenta, según él, es el tiempo, y cree que le iría mejor llegar a una solución política que continuar con el desarrollo de su SO.

Y no sería tan complicado, teniendo en cuenta que actualmente la empresa de tecnología es, según la firma de análisis de mercado International Data Company, el segundo fabricante que más despacha smartphones en el mundo, por lo que los desarrolladores contemplarían ajustar sus aplicativos al nuevo SO.

Jose Betancur, desarrollador de aplicaciones, afirma que para Huawei sí es fácil hacer un nuevo SO y, como cree Cambiaso, seguramente estará basado en Android. No obstante, cuenta que tienen que “mover a desarrolladores, clientes y demás para que lo soporten”. Según él, ese es el reto.

Y eso no sería difícil, señala Diego Cambiaso , editor argentino de tecnología, quien explica que si la compañía asiática crea su propio SO sería basándose en el proyecto de código abierto Aosp (Android Open Source Project), que le permite a los fabricantes crear variantes personalizadas del sistema operativo Android.

Además de trabajar en ese SO, que HuaweiCentral, portal que filtra noticias de esa compañía, se atrevió a bautizar “Hongmeng OS”, la próxima tarea de la multinacional sería convencer a los desarrolladores de que ajusten sus aplicativos al nuevo sistema, de manera que los millones de usuarios en el mundo que tienen un Huawei las usen.

Richard Yu , CEO de Huawei Consumer Bussines, se lo confirmó al medio estadounidense CNBC. Según reportó el periodista Arjun Kharpal , tuvo una conversación telefónica con Yu, quien le habló de ese plan y además le aseguró que el SO estaría listo para los dispositivos en China el último trimestre de este año y para los del resto del mundo en el primer semestre de 2020. Adicionalmente le adelantó que la tienda de descargas se llamará App Gallery.

Por esa razón, estos tres meses son tiempo de oro para la compañía y a toda máquina trabaja en un sistema operativo que, si no se recupera la relación con Google, sería el plan alternativo de la multinacional para que sus equipos nuevos puedan usarse sin inconvenientes.

Después del decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que le prohibe a las empresas de tecnología estadounidenses hacer negocios con Huawei, escudados en la seguridad nacional, Google se interpuso en ese sueño. El sistema operativo (SO) Android, algo así como el “alma” de los celulares, no podría usarse más en los teléfonos de esa empresa, aunque hay condiciones (ver cómo funciona).

En el contexto de las circunstancias por las que está pasando Huawei, Betancur cuestiona la tasa de actualización de los dispositivos Android que usan muchas marcas (LG, Samsung, Sony, Asus, Motorola, entre otras). Este SO saca una versión nueva cada año, y a finales de 2019 estaría disponible la 10 (Q). No obstante, son pocos los dispositivos a los que ha llegado la última, incluso la penúltima. Por esa razón, según él, algunas compañías que ponen ese SO terminarán contemplando la posibilidad de crear el propio.

Cifras del blog de desarrolladores de Android indican que, por ejemplo, el 16.9 % de los usuarios de ese SO tienen la versión Marshmallow, que es de 2015; y el 19.2 % usan la siguiente, Nougat, que es de 2016; mientras que Oreo, que salió en 2017, está en el 28.3 % de los dispositivos y Pie, la más reciente apenas en el 10.4 %. Por lo tanto, tener el SO actualizado no es algo por lo que se caractericen los smartphones que lo utilizan.

Eso podría servir de alivio en vista de la preocupación que tienen los usuarios de Huawei de que su SO no sea actualizado a fin de año, en su caso, a causa del veto.

Aunque tener un celular Android, de cualquier otra marca, tampoco le garantiza al usuario que su software sea actualizado. Es decir, no es necesario el veto.

Quienes compraron el modelo más reciente de cualquier compañía que tenga ese SO en 2017, seguro recibieron un equipo con Android 8, conocido como Oreo, incluso pudo haber sido el 7 (Nougat). ¿Le aseguró esa empresa que iban a renovarle el sistema operativo al año siguiente? Posiblemente no. Algunas sí lo hacen, entre ellas Samsung y Motorola, pero prometen máximo hasta dos actualizaciones, lo que quiere decir que si el equipo es de 2017, este será, posiblemente, el último año en el que reciba la versión más reciente.