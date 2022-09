El anuncio que tanto esperaron este año los seguidores de Apple ocurrió ayer. La compañía lanzó desde su sede de Cupertino en California, Estados Unidos, una nueva generación de iPhone:la 14, en cuatro modelos. Además, presentó varias novedades de otros de sus productos:tres nuevos modelos del Apple Watch y los AirPods Pro de segunda generación.

Las nuevas versiones del teléfono iPhone, el 14 y el 14 Plus, tienen un diseño similar al del modelo anterior (el iPhone 13), además trae el mismo procesador, el A15 Bionic. Sin embargo, tiene mejoras en cuanto a la toma de imágenes y una pantalla más grande en el caso del Plus que es de 6,7 pulgadas. Aunque no se ilusione: en Colombia hay problemas para que los puedan vender, por la demanda de Ericsson por el 5G.