De los artículos que circulan en internet sobre la inteligencia artificial, llaman la atención los que terminan de forma ilustrativa: por ejemplo, con una breve entrevista con una máquina.

En El arte en manos de la inteligencia artificial, publicado en The Conversation, le preguntan al GPT-3, un modelo de lenguaje creado por OpenAI para replicar la redacción humana, si considera que las imágenes producidas por DALL-E —que crea imágenes a partir de textos descriptivos— son parecidas al arte que hacen los humanos:

“No lo creo. Creo que es interesante ver qué tipo de imágenes crea DALL·E a partir de descripciones textuales, pero no creo que sean como el arte humano”, responde el GPT-3, al que se acude casi como a cualquier fuente periodística.

En un ensayo del filósofo Eugenio Monjeau sobre el tema titulado El futuro no está escrito, el autor chatea con la GPT-3 sobre las metáforas y la argumentación. Al final le interroga a la máquina si aprendió algo de aquel intercambio: “En esta conversación he dado respuestas basadas en mi entrenamiento y en las reglas y algoritmos en los que he sido entrenada, para ayudarte a generar un texto similar al humano que sea coherente, relevante y responda a tus preguntas”.

Enseguida añade —en ese tono prefabricado que es quizá lo opuesto a la inteligencia— que no aprendió “nada nuevo” ni pudo formarse “nuevos conocimientos o creencias como resultado de esta conversación”. Sarcásticamente, el autor concluye que la máquina a lo mejor finja ignorancia “como parte de su estrategia para la dominación mundial”.

Ejemplos o casos de este tipo abundan. Hace varias semanas un columnista en EL COLOMBIANO tocaba el tema de la IA y remataba diciendo que un alto porcentaje de su texto había sido compuesto con programas de esta tecnología. Algunos medios ya recurren a una máquina redactora para titular con palabras que les permitan generar más clics o posicionarse mejor en Google —cuyo algoritmo, de todos modos, lleva un buen tiempo diciéndonos por qué interesarnos.